En una de las jugadas más fuertes del año en el sector agropecuario, Juramento S.A., la compañía ganadera líder del noroeste argentino y parte del holding de la familia Brito, acaba de concretar una inversión de 56 millones de dólares para expandir su capacidad productiva en Salta.

La operación, confirmada por la empresa, consiste en la adquisición de un campo mixto de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado, ubicado a pocos kilómetros de su sede central de operaciones en Joaquín V. González, Salta.

La familia Brito apuesta por el negocio de la carne

Lejos de ser una simple compra de tierras, el movimiento consolida la visión de su fundador, el fallecido banquero Jorge Brito, quien consideraba la ganadería una de sus grandes pasiones. Hoy, bajo el control familiar, la empresa no solo continúa ese legado, sino que lo acelera, apostando por un modelo de negocio que busca controlar cada eslabón de la cadena. La propuesta va desde la genética hasta el producto envasado al vacío que llega a las góndolas más exclusivas del país y del mundo.

El objetivo principal de esta adquisición es fortalecer los primeros y más cruciales eslabones de su sistema integrado: la cría y recría de terneros y la producción de alimento para el ganado.

«En estas tierras estuvieron los pioneros del desarrollo de la actividad en la región. Las nuevas generaciones de la familia propietaria encontraron en Juramento la posibilidad de que se continúe y profundice el legado de sus predecesores», destacó Rafael Aguilar, CEO de la compañía.

Con esta compra, Juramento pasará a gestionar más de 114.000 hectáreas y un rodeo cercano a las 86.000 cabezas, afianzando su posición dominante en la región.

Juramento S.A.: un plan de integración total

La clave para entender la magnitud de esta inversión no está solo en el monto, sino en cómo encaja en el engranaje de la compañía. Inversora Juramento (IJSA) produce su propio maíz y sorgo para el engorde de su ganado en el feedlot, una estrategia que le permite mitigar la volatilidad de los precios de los granos y asegurar la calidad de la alimentación. Solo la soja, utilizada para la rotación de tierras, se comercializa a terceros. El resto alimenta el negocio principal.

El nuevo campo estará destinado a potenciar este autoabastecimiento, con una rotación planificada de maíz, soja y poroto, además de pasturas de alta calidad.

«En este campo buscamos aumentar la generación de granos y pasto e introducir un esquema silvopastoril de rotación intensiva de animales, lo que incrementaría significativamente la producción anual, asegurando la sustentabilidad a largo plazo del modelo», comentó Aguilar.

Esta inversión de 56 millones de dólares se suma a otra realizada en 2023, de 10 millones de dólares, destinada a su planta frigorífica, Frigorífico Bermejo S.A., del cual Juramento posee más del 95%. Dicha modernización, centrada en la sección de despostada, permite a la compañía expandir su capacidad de envasado al vacío.

«La carne al vacío asegura la inocuidad del producto, extiende la fecha de vencimiento y permite un proceso de maduración en frío que incrementa la terneza y sabor de la misma», explicó el CEO, subrayando el foco en el valor agregado.

Exportaciones: del NOA a los Mercados Premium

El resultado de este aceitado proceso es una carne premium comercializada bajo las marcas Cabaña, Juramento y Bermejo. La calidad tiene su origen en rodeos de razas Brangus y Braford con genética controlada en su propia cabaña de reproductores, garantizando trazabilidad total.

El modelo de negocios de Juramento no solo es productivo, sino también comercial. Su controlada, Frigorífico Bermejo, opera la planta de procesamiento de carne más grande de Salta, con una faena promedio de 9.000 cabezas mensuales y una capacidad de hasta 13.000.

La comercialización se realiza a través de centros mayoristas y una red de 24 puntos de venta minorista en Salta, Jujuy y Tucumán, además de enclaves estratégicos en Buenos Aires. De estas, 8 son boutiques de carne orientadas a un público de alto poder adquisitivo.

Con sus altos estándares, Juramento ya exporta a mercados exigentes como la Unión Europea y, tras la reciente inversión en su planta, busca ampliar su volumen para llegar a nuevos destinos como China, Estados Unidos y consumidores de productos kosher.

Juramento fue pionera en el noroeste argentino con el primer modelo de producción de carne con terminación a corral y, desde entonces, su crecimiento ha estado basado en producir carne en un sistema totalmente integrado de punta a punta, que permite garantizar la eficiencia y el control de calidad en cada etapa del proceso.

La apuesta de la familia Brito es consolidar un gigante de la carne que juegue fuerte tanto en el mercado local como en el tablero de la exportación mundial.

