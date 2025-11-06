Con el río Paraná como escenario y el sol misionero anticipando días de descanso, los balnearios de Posadas se preparan para recibir a miles de visitantes. Desde el municipio, ya se realizan intensos trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento para garantizar espacios seguros, limpios y listos para disfrutar.

Isaac Villalba, Director de Deportes Náuticos, Balnearios y Costanera de la Municipalidad de Posadas, brindó detalles sobre las tareas que se desarrollan en los distintos puntos de la ciudad, destacando el compromiso del equipo municipal:

“Cada año reforzamos las tareas de limpieza y mantenimiento para asegurar zonas seguras de baño. Sabemos que tanto las rayas como las palometas habitan nuestras costas, por eso colocamos redes y hacemos un seguimiento constante”, explicó Villalba.

Entre las labores más importantes se encuentra la intervención de una máquina dragadora de la Entidad Binacional Yacyretá, que trabaja sobre el fondo del río y las costas, retirando camalotales y sedimentos para mejorar la profundidad y las condiciones del sector.

Además, Villalba adelantó que se están realizando estudios de batimetría junto a Prefectura Naval Argentina, con el objetivo de determinar las zonas más seguras para el baño en el balneario Costa Sur.

Durante la temporada alta, estos espacios llegan a recibir hasta 10 mil personas por día, lo que refleja su enorme atractivo tanto para vecinos como para turistas.

Si bien todavía no se confirmó la fecha oficial de apertura de la temporada, el funcionario señaló que ya se reforzaron las guardias los fines de semana y que el equipo continúa trabajando para ofrecer “las mejores condiciones de seguridad, limpieza y disfrute”.

Los balnearios posadeños son, sin dudas, uno de los grandes orgullos de la capital misionera: una invitación al descanso, la naturaleza y el encuentro, con el Paraná como testigo.