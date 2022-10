El Banco Central reveló que en lo transcurrido del año, los argentinos compraron dólares oficiales por un total de U$S 2.196 millones, lo cual representa un incremento del 36% respecto del año pasado.

Los datos figuran en el Balance Cambiario de la entidad, el cual refleja la entrada y salida de divisas del país, como producto del comercio exterior y de diferentes pagos y cobros de las empresas.

Los números se conocen mientras el equipo económico busca poner en marcha mecanismos para frenar salida de divisas de parte de los argentinos que viajarán a Qatar a ver el Mundial 2022.

En el balance de los primeros ocho meses del año, el Central reporta liquidaciones de exportaciones por un total de U$S 59.108 millones y pago de importaciones por U$S 48.119 millones con un superávit de U$S 10.989 millones.

Según muestran los datos oficiales, el sector energético ha demandado este año ya un total de U$S 10.460 millones, lo que representa el 17,7% del total de divisas generadas por los exportadores.

De ellos, US$ 6.940 millones corresponden a importaciones de petróleo (fuel oil para plantas de generación), U$S 3.391 millones, en electricidad y U$S 129, en gas.

El segundo gran demandante de dólares de la economía es el sector químico, que en lo que va del 2022 hizo pagos al exterior por U$S 6.901 millones.

Por otro lado, el complejo automotriz es el tercer demandante con U$S 6.636 millones, el cual incluye autos terminados y componentes. Este complejo industrial ingresó dólares por exportaciones, en lo que va del año por U$S 5.303 millones, lo que marca una balansa sectorial deficitaria.

Por otra parte, en maquinarias y equipos las empresas han importado este año por U$S 4.136 millones, en tanto que el complejo oleaginoso hizo lo propio por U$S 3.335 millones.

Frente a ello, el ministro de Economía, Sergio Massa, se dispone a anunciar una mejora en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), con el cual se prevé que los importadores van a tener una fecha cierta en la cual van a poder comprar dólares para enviar a sus proveedores en el exterior.

Las empresas se han quejado en los últimos meses de que a pesar de contar con la aprobación de la documentación los bancos le niegan la venta de divisas aduciendo de que están excedidas de los límites dispuestos por el Banco Central para 2022.

Fuente: Noticias Argentinas