Este martes, el gobernador Hugo Passalacqua inauguró el portal de ingreso a la ciudad de Loreto y el nuevo Centro Cívico, que se ubica en un punto estratégico, a metros de la reducción jesuítica de Nuestra Señora de Loreto. Las autoridades destacaron que las nuevas instalaciones reemplazan al histórico edificio municipal y centralizan todos los servicios en un solo lugar, facilitando la conexión y el acceso de los vecinos a los trámites y servicios que necesitan.

Al respecto, el primer mandatario resaltó la gestión del intendente en la comuna y expresó que «para este Gobierno, para este modesto ciudadano, no hay pueblo chico, no hay pueblo grande. Hay misioneros y hay misioneras que tienen necesidades. No importa donde estés. Siempre que hay un misionero, o una misionera, hay una familia, y nosotros vamos a estar ahí tratando de hacer lo máximo que podamos para que todos los días se vean un poquito más felices».

Asimismo, enfatizó que las dos obras inauguradas fueron producto del anhelo de los vecinos. » Esto es la obra pública. Esto es un bien público. Acá, ésto, es para la comunidad de la gente. Una escuela es un bien público. Una comisaría es un bien público. El asfalto es un bien público. La luz, un bien público. Como también es ayudar a los compañeros tareferos o ayudar a los productores, todo eso es bien público. Y todo eso que se hace con la recaudación que uno tiene, con una política fiscal, hace que el bien público sea para el disfrute de todo lo demás». añadió.

Igualmente, Passalacqua expresó que «el Estado no puede estar ausente, no puede ser observador. Si no, va a haber demasiada inequidad, el rico se va para arriba y queda muy rico, y el pobre cae más pobre. Y eso es una sociedad injusta. Y yo, por lo menos, quien les habla, y todo nuestro espacio, y todos mis compañeros de trabajo, todos estamos en la misma sintonía, de estar cerca de la gente. Esto es Misiones». Además, puso en valor el sentido religioso y el fervor espiritual del pueblo en relación a la Virgen de Loreto.

En el mismo sentido, reiteró que los misioneros somos extremadamente trabajadores. «Es un pueblo que va para adelante y el Estado está para acompañar, impulsar, facilitar, sobre todo, la vida de las personas». Dio cuenta de que el centro cívico no es solo para el municipio, sino que es la casa de todos los vecinos. «Esto siempre va a ser del pueblo de Loreto. Y acá va a funcionar el IPS, el Correo, el Registro de las Personas, el Juzgado de Paz y para el disfrute de los vecinos», agregó

«Cuando me encuentro con un misionero, quiero transmitir felicidad, optimismo y alegría. Estoy convencido de que somos una gran familia. Misiones es una enorme familia de un millón y medio de hermanos que, aunque a veces tengamos desacuerdos, como en toda familia, sabemos que debemos tirar para el mismo lado», comentó. Por eso, felicitó a los obreros, a la empresa, a todos los que colaboraron con la puesta en marcha de las obras, y «sobre todo a los misioneros, la familia misionera que colaboró, porque esto se hace con la recaudación de todos los misioneros»

Inversión Pública

Mientras, el director de Arquitectura de Misiones, Sergio Bresiski, mencionó que la obra del centro cívico de Loreto, que es financiada con fondos provinciales, albergará la Municipalidad, el Concejo y otras instituciones. Remarcó que la inversión pública de Misiones en infraestructuras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

“Lo que muchos entienden obra pública, desde la provincia lo entendemos como inversión pública. Y en este caso, en este tipo de edificios, queda representado. La inversión pública que tiene la provincia de Misiones abarca toda la territorialidad de la misma. La presencia en cuanto a la inversión por parte del Estado está en absolutamente los 78 municipios de la provincia de Misiones”, declaró el funcionario.

A su turno, el intendente de Loreto, Ramón Toledo, agradeció a las autoridades provinciales, el equipo de trabajo y a la comunidad por apoyar la inauguración del acceso y el Centro Cívico de Loreto. «Hoy es un día histórico y de bendición para Loreto. En estos tiempos difíciles, inaugurar dos obras fundamentales para el pueblo es un acontecimiento significativo que quedará marcado en nuestra historia”, afirmó. “Sé que Loreto es uno de los municipios pequeños de la provincia de Misiones, pero este Gobierno provincial siempre les da las mismas oportunidades a los 78 municipios de la tierra colorada”, puntualizó.

En la jornada de inauguraciones también estuvieron presentes el ministro de Turismo, José María Arrúa; el intendente de Santo Pipó, Claudia Acuña e integrantes del Concejo Deliberante, fuerzas de seguridad, empleados municipales, vecinos y otros.

Poner en valor una ciudad histórica

En detalle, el nuevo portal de acceso, que incluye una plazoleta con una imagen de la Virgen Nuestra Señora de Loreto, Patrona del Pueblo de las Misiones, se complementa con una casilla de información turística destinada a asistir a los visitantes que transitan por la Ruta Nacional N.º 12.

Por su parte, el Centro Cívico, ubicado en un predio anexo a la plaza San Martín y al centro espiritual de la ciudad, cuenta con más de 25 oficinas, una sala de espera, sanitarios, aire acondicionado en todas sus dependencias, y conectividad a internet de banda ancha. La estructura fue construida con fondos provinciales y ejecutada por la Dirección General de Arquitectura de Misiones.

El nuevo edificio albergará en un módulo todas las dependencias del Estado municipal, mientras que en el otro funcionarán oficinas del Gobierno provincial, como el IPS y el Registro Provincial de las Personas. También cuenta con espacios aún no asignados, que podrían ser destinados a una cooperativa o a Energía de Misiones.