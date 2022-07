Tras desempeñarse seis años como concejal de la ciudad de Posadas (dos de ellos como presidente del cuerpo), el gobernador Oscar Herrera Ahuad convocó a Facundo López Sartori para asumir la conducción del Ministerio del Agro y la Producción.

El primer mandatario puso en funciones al nuevo ministro el pasado 31 de mayo y las instrucciones de la conducción del Frente Renovador de la Concordia (FRC) para el titular de la cartera agraria fueron claras: trabajar para frenar el éxodo de los jóvenes de las chacras misioneras.

Para dar respuesta al pedido de la conducción, López Sartori puso en marcha rápidamente un proyecto de conectividad rural, para dotar de internet a las zonas rurales en el departamento de 25 de Mayo.

Otro de los pedidos puntuales, al ministro, fue trabajar en el cuidado de la biodiversidad y fortalecer, así, las políticas que favorezcan la creación de fertilizantes e insecticidas orgánicos.

“Carlos Rovira me pidió que le preste mucha atención a los pequeños y medianos productores, y que se generen políticas de contención para quienes no están dentro del sistema y necesitan de un Estado presente. Además, me indicó que atienda los pedidos de la juventud en las chacras para evitar el éxodo a las zonas urbanas”, resumió López Sartori en una entrevista con ENFOQUE.

En estos casi dos meses de gestión al frente del Ministerio, el joven funcionario ya lleva visitado más de 40 municipios y en ese mano a mano con el productor, el común denominador de los pedidos está orientado a “reservorios de agua, el cuidado de las vertientes y sistemas de caminos que generen cloacas o acequia”, señaló.

¿Cuáles fueron las líneas de trabajo que le marcaron para la gestión?

Hay una línea que creo que es una política de Estado de la provincia, que es mantener una política sana con el medio ambiente, entender que hay un cambio climático que se está dando a nivel mundial y que la provincia de Misiones es un bastión en ese sentido, por eso cuidamos la biodiversidad y por eso desde el Ministerio del Agro y la Producción generamos políticas que favorecen a crear fertilizantes orgánicos, biofertilizantes e insecticidas orgánicos, y en buscar de a poco ir cambiando la producción, algo que también nos exigen los más jóvenes.

Y esto, no solo tiene que ver con una movida de un sistema productivo, sino de un sistema social que va cambiando. En esto Carlos Rovira sí me marcó una línea clara en el sentido de decir: ‘Fíjate los pequeños y medianos productores. Hay que darle contención a los que no están dentro del sistema y necesitan de un Estado presente’. Me indicó, además, mirar a la juventud en las chacras y que no haya éxodo a las zonas urbanos.

Como equipo, de entrada, nos posicionamos con el medio ambiente como primer eslabón, tendiendo al uso de fertilizantes y bioinsecticidas orgánicos. También nos pusimos a trabajar en la producción de miel, porque es una producción nuestra, de Misiones, y porque debe seguir posicionándose.

Me pidieron también atender a ese 51 % de la población de Misiones que tiene menos de 24 años. Muchos de ellos viven en la chacra, por lo deben tener las mismas oportunidades que el joven que está en el centro de la ciudad de Posadas.

¿De qué trata el proyecto de conectividad rural y porqué es tan importante para Misiones?

Hay algo que está a la vista, y es que cuando vamos a las chacras nos manifiestan y nos dicen: ´Vos me traes el mejor sistema de riego, el último tractor. Ahora, si querés que mi hijo siga estando acá, dale conectividad, que pueda conectarse con sus amigos, que pueda estudiar’. Entonces, atendiendo esta realidad, hay que entender que el Ministerio del Agro y la Producción no es solamente un sistema productivo, sino que la identificación y empoderamiento de un joven que vive en ese lugar, o que puede crecer en ese lugar, o que se va a estudiar, cuando vuelva debe tener las oportunidades de quedarse y si no le damos conectividad, si no ponemos fibra óptica en toda la provincia, si no generamos radioenlaces, será muy difícil que se quede.

Es por ello que, el primer desafío que me hizo un clic en mi cabeza fue salir a buscar fibra óptica. Ahora estamos comenzando en el departamento de 25 de Mayo con una inversión de un millón de dólares, que es una política que viene trabajando el Ministerio y que la ejecutamos ahora. Nos juntamos con el presidente de Arsat, Matías Tomboloni, para hablar sobre todo lo que es satelital, buscando generar conectividad y paneles solares en todo lo que no llegamos vía cableado o vía cooperativa de energía. El gran eslabón que nos toca como Agro es generar identificación y oportunidad.

En sus recorridas por el interior, ¿cuáles son los planteos/pedidos de los productores?

Hace años no teníamos una sequía como la última y el productor no estaba acostumbrado, lo cierto es que ahora ya se están preparando y me dicen que necesitan reservorios de agua, cuidar las vertientes y sistemas de caminos que generen cloacas o acequias. Hoy lo ven como algo principal porque lo sufrieron, así que estamos ocupándonos de eso, y viendo también cómo paliar lo que se perdió en la sequía. Para muchos sectores fue desbastador.

Más allá de estos pedidos puntuales es un día a día. El agro tiene esto de que es inmediato y las cosas deben ser resueltas ya.

¿Cuál es el mensaje que le deja a los productores, y qué encontrarán ellos en su gestión?

Más allá de un mensaje, quiero que sepan que van a encontrar en nosotros un equipo de trabajo muy dispuesto y que nos verán permanentemente recorriendo la provincia y visitándolos. En este corto tiempo en el Ministerio ya llegamos a más de 40 municipios y el desafío, en el corto plazo, es llegar a todos.

Misiones es una provincia que en pandemia nunca paró de producir. Nuestra provincia tiene los mismos problemas que el resto del país, pero la realidad nos muestra el empuje de nuestros productores. Entonces, mi principal objetivo como ministro, sabiendo de que ocupamos este lugar de manera circunstancial, es mostrar que estamos y que sabemos cuáles son sus problemáticas; pero, sobre todo, que nos vamos a poner como ministerio siempre del lado de los productores.