Una jubilada obereña se ganó el primer premio de Tele Kino durante el sorteo 2378 del domingo 1 de junio. La feliz ganadora se llevó 2.887.469.907 pesos más una casa de estilo americano, un viaje a Río de Janeiro para dos personas y un automóvil 0 kilómetro, tras comprar el ticket en la Agencia 323.

«Si bien tengo una casa modesta, siempre me preocuparon mis hijos. Más de una vez quedaba desvelada pensado en los que viven en alquiler y en cómo podía ayudarlos. Me preocupaba por ellos y pensaba que, si alguna vez sacaba un premio, iba a invertir en un techo digno para cada uno», manifestó, emocionada la ganadora.

A pesar que no sabe manejar, «siempre soñaba con tener un auto, aunque fuera viejito. Y ahora tengo la posibilidad de disponer de uno», dijo, quien disfrutará del viaje a Río de Janeiro en compañía de su hermana, «a la que amo y es muy divertida».

Contó que, siempre que «me sobraban unos pesos», compraba dos cupones. «Llevaba uno para mí y otro para mi hija. El domingo a última hora, ella me pidió el cartón para controlar e hizo ocho puntos. Terminé de lavar el montículo de platos del domingo y cuando me desocupé me puse a revisar, sola entre cuatro paredes. Con la birome completé los círculos sobre los quince números, pero no lograba entender lo que pasaba. Me pregunté ¿qué es esto?. Me empezó a subir un calor y, despacito, volví a la casa de mi hija. Cuando abre la puerta le pregunto: ¿cuántos puntos hiciste?, y cuando vio mi cara se dio cuenta que algo había pasado. ¿sos vos la ganadora, mamá?, me preguntó, y nos fundimos en un abrazo».

En ocasiones anteriores, la ganadora ya había sido tocada por la varita de la suerte. Ganó un premio importante de «Jugá con Maradona» y pudo comprar una moto para uno de los chicos. En una oportunidad, hizo cinco aciertos con el Quini 6 pero cuando encontró el ticket, había prescripto el día anterior. Cuando era joven, su empleadora le pidió que le dictara unos números y terminó sacando un premio importante, «aunque a mí me dio para comprarme algunas ropas. Ahora la vida, a la que estoy muy agradecida, me devuelve todo», aseguró.

«Mandamos a confeccionar un cartel gigante«

La titular de la Agencia 323, de Oberá, Claudia Mabel Gabrouski, celebró que en su comercio se haya vendido el primer premio del Tele Kino y adelantó que «mandamos a confeccionar un cartel gigante, anunciando que el ticket fue comercializado aquí, porque es la primera vez que se entrega un premio millonario».

Contó que la mujer que se acercó al mostrador, «se llevó los dos últimos cartones que quedaban en la agencia, pero no sabemos si eran ella o los iba a regalar».

Acotó que esto «es una revolución, porque siempre entregamos premios, pero no tan abultados. Cuando nos enteramos que había salido en Oberá, empezamos a pensar en qué agencia será, porque acá somos varias. Pero llegó un momento en el que empezaron a felicitarnos y yo no podía creer. Fue una emoción muy grande. Solo deseábamos que fuera una persona a la que le haga falta el dinero».