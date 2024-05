El ministro Coordinador de Gabinete, Héctor ‘Kico’ Llera, brindó detalles, en diálogo con Radio News, sobre las reuniones mantenidas con la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Provincial y los manifestantes que están en el Comando Radioeléctrico. «Apostamos al diálogo, pero no podemos asumir un compromiso que no podremos sostener en el tiempo. Con este compromiso se plancha la obra público», remarcó. Agregó que «nos sorprende y nos duele como misioneros este tipo de conflicto, llamamos a la reflexión y llamamos al diálogo», insistió.

Respecto a los pedidos de los efectivos policiales precisó que «ellos pedían tres puntos en el petitorio. El primero que se revea el tema de las sanciones administrativas, en esto nos comprometíamos en el caso de llegar a una solución pacífica. El segundo punto, que accediéramos a la Mesa de diálogo, que accedimos. El tercer punto el incremento. En este sentido propusimos el 20% sumado a los dos aumentos que tuvieron en los últimos 4 meses. Lo que ellos solicitan es imposible para el Gobierno. Con esta propuesta casi triplicamos los números de la inflación de abril. Además del compromiso de seguir trabajando con la Mesa de diálogo. No lo entendieron así», dijo Llera.

Asimismo, indicó que explicaron la situación en la Mesa de Diálogo. «Somos muy responsables con los compromisos asumidos para poder cumplir en el tiempo… Más no se puede, tenemos menos recaudación, planchamos la obra pública, es una situación que escapa a Misiones. No podemos hacer un compromiso que no vamos a poder cumplir en el tiempo. Por ello manifestamos el compromiso de seguir dialogando, estamos trabajando también con el aguinaldo, ese aumento se verá reflejado también con el aguinaldo», manifestó.

Llera consideró que todo reclamo salarial es justo, pero «desde el Gobierno provincial bregamos por el diálogo, la paz y la armonía», dijo.

El funcionario afirmó además que «por el momento no pedimos intervención de las Fuerzas Federales, pero el Comité de Crisis también sigue en la provincia porque es una disposición Nacional».

Dirigiéndose a la familia policial Llera expresó que «nosotros siempre bregamos por la armonía, la paz y nos sorprende algunas actitudes. Todos siempre tuvimos relaciones con la Policía o Penitenciarios y somos muy respetuosos con ellos. Desde el Gobierno provincial siempre resaltamos su trabajo, por eso nos duele las actitudes agresivas de los últimos días. Pedimos seguir trabajando en el diálogo, que es la única solución para que el resto de los misioneros se sientan tranquilos y en paz», cerró.