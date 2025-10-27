Con el propósito de mantener viva la identidad misionera y la riqueza cultural de sus colectividades, el municipio de Dos de Mayo se prepara para vivir la 38° edición de la Fiesta Provincial «Así Canta el Corazón de Misiones».

La cita será los días viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre en el Parque de las Colectividades, con una programación que combinará música, gastronomía, danzas y tradiciones.

Nacida en 1973 como una expresión del folklore y la cultura en una región de frontera influenciada por Brasil y Paraguay, la fiesta fue creciendo hasta transformarse en un encuentro cultural y turístico que reúne a miles de visitantes cada año. Desde su reedición en 1996, el evento incorporó el formato de colectividades, convirtiéndose en un espacio de convivencia, diversidad y celebración de las raíces inmigrantes que forjaron la identidad de Misiones.

El Parque de las Colectividades, sede del evento, cuenta con casas típicas de siete comunidades —ucraniana, suiza, italiana, española, brasileña, alemana y argentina— que ofrecerán sus platos y bebidas tradicionales, junto con propuestas gastronómicas regionales. Además, habrá feria de artesanos y emprendedores locales, con productos elaborados con materiales de la selva misionera y el sello de la creatividad local.

El programa artístico incluye la actuación de ballets de colectividades, escuelas de danza y músicos locales y regionales, con un cierre que contará con destacados artistas como Cheroga, Interlagos y Brisas Inmigrantes. También se realizará la elección de la Reina del Festival y, por primera vez, el concurso del traje típico, una nueva propuesta que busca revalorizar los símbolos culturales de cada colectividad.

El presidente de la Comisión Organizadora, Miguel Carranque, expresó que «esta es una fiesta muy querida por toda la comunidad, que lleva décadas de historia y sigue creciendo gracias al esfuerzo de las colectividades y el apoyo del municipio y del Ministerio de Turismo. Cada año buscamos que sea una propuesta accesible y familiar, que reúna lo mejor de nuestra cultura y nuestras tradiciones».

Con una entrada general de $2.000, el evento invita a las familias misioneras y visitantes de otras provincias a disfrutar de dos noches de música, sabores y cultura en un entorno que combina la calidez de su gente con la esencia de la tierra colorada.

La Fiesta Provincial «Así Canta el Corazón de Misiones» significa un punto de encuentro entre la tradición y la actualidad, donde el arte, la gastronomía y la diversidad se funden en una misma celebración que late al ritmo de la identidad misionera.