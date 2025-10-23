La ciudad de Posadas será nuevamente escenario del Festival Mujeres Tierra Roja (MTR), que en su séptima edición invita a vivir una jornada de cultura, bienestar e identidad bajo el lema “Modo raíz, conexión real activada”. El encuentro se realizará el sábado 8 de noviembre, desde las 9 horas en el Museo Regional Aníbal Cambas y en la explanada del Parque Paraguayo.

Reconocido como un evento de interés municipal, provincial y nacional, Mujeres Tierra Roja se consolidó como un punto de encuentro donde confluyen arte, naturaleza, saberes ancestrales y nuevas expresiones culturales. Este año, la propuesta incluye una agenda diversa con charlas, talleres, disertaciones, exposiciones, conciertos, espacios de bienestar, gastronomía, feria de artesanas y emprendedoras, así como actividades destinadas a las infancias y sectores institucionales.

La productora y directora creativa Miuki Madelaire, impulsora del festival, explicó que esta edición busca “fusionar lo simbólico y lo tangible”, integrando el paisajismo misionero, las intervenciones artísticas y el diseño escenográfico con una narrativa que invita a la participación activa del público. “Mujeres Tierra Roja está convertida en marca y símbolo de las mujeres misioneras que sueñan y hacen esta provincia desde la ancestralidad y la pasión. Se posicionó como una comunidad de experiencias y sensaciones”, expresó Madelaire.

Desde su creación, el festival convocó a más de 10 mil visitantes por edición, con la participación de 100 disertantes, 15 profesionales del bienestar y 180 expositoras. Su sello distintivo marcó presencia en eventos como la Bioferia Internacional de Buenos Aires y la feria Nido de Aves Argentinas en Puerto Iguazú, bajo el concepto “VOLAR”.

Por primera vez, Mujeres Tierra Roja se desarrollará en el Museo Aníbal Cambas junto a su entorno natural con más de un siglo de historia diseñado por Alejandro Bustillo, donde se combinarán conferencias en el auditorio y actividades al aire libre. “Es un gran honor formar parte de esta Junta de Estudios Históricos. Para Mujeres Tierra Roja es muy importante celebrar esta séptima edición en un museo tan respetado como el Cambas, el más importante del noreste argentino”, destacó Madelaire.

Mujeres Tierra Roja continúa así expandiendo su identidad desde Misiones hacia el país, Paraguay y Brasil, fortaleciendo una red cultural que celebra la diversidad, la creatividad y el espíritu comunitario de la tierra colorada.