La flamante ministra Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Liliana Rodríguez, definió a la política como un lugar desde dónde se puede transformar la realidad de la gente.

Con esa premisa, y con el pedido claro del gobernador Oscar Herrera Ahuad, de que todo funcionario y funcionaria del Gobierno provincial debe estar las 24 horas del día al servicio de la gente, la ministra Rodríguez asumió el desafío de aportar desde su espacio a una construcción que garantice una mejor calidad de vida a misioneros y misioneras.

“La política misionera necesita de personas comprometidas con la sociedad, pero sobre todo comprometidas con la política, y desde este espacio que me toca ocupar, junto a todo el conjunto de personas que me acompañan en este proceso, decidimos aceptar este gran desafío, porque tenemos mucho para aportar y construir”, enfatizó la ministra en una charla con ENFOQUE.

En esta línea, Rodríguez dijo que “el pedido del Gobernador fue muy concreto. Desde el primer día fue claro al decirnos que los funcionarios tienen que estar al servicio de la gente y de los sectores que nos competen a cada uno de los ministerios”.

«La política misionera necesita de personas comprometidas con la sociedad, pero sobre todo comprometidas con la política». Liliana Rodríguez

“Nosotros somos funcionarios y cuando vamos al interior de la provincia no podemos decir este no es un tema que no le ocupa a mi área y es por eso que tenemos que estar interactuando permanentemente con todos los ministerios, para poder llevar así la solución a nuestra gente que está sobre todo en el interior de la provincia, donde muchas veces no le es fácil alcanzar la solución”, observó la funcionaria.

Indicó que, en esta línea de trabajo conjunto con otros organismos del Estado, ya avanzó en reuniones con los responsables del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), de Energía de Misiones, de la Subsecretaría de Obras Públicas y con el presidente del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Representantes de Misiones, el diputado Martín Cesino, entre otras instituciones.

“Interactuar con todos los funcionarios y plantear trabajos conjuntos es sumamente necesario al momento de generar políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad”, manifestó, a la vez que aseguró que “para nosotros es un gran desafío este ministerio, para poder demostrar el trabajo conjunto. Estamos trabajando sin prisa, pero sin pausa”, remarcó.

Respecto al rol de las cooperativas en la economía de la provincia, Rodríguez dijo que “el lugar que ocupan es muy importante. Las cooperativas son el lugar desde donde se derrama la riqueza hacia todos los estamentos de los productores. Las cooperativas tienen un rol muy importante y por eso el Gobierno provincial le da la relevancia que se merece”, enfatizó.

Por último, la funcionaria anticipó que desde la cartera de Acción Cooperativa trabajan en el proceso de digitalización de todos los datos estadísticos que tiene el Ministerio. «Es importante tener la estadística, los datos, de manera que el Gobernador pueda contar con toda esa información y pueda así crear políticas públicas que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la economía provincial», remató.