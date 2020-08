Leticia Espinosa es una empresaria líder de Misiones. Cree que el empoderamiento femenino es el motor del cumplimiento de sueños y metas entre las mujeres que deciden encabezar una empresa o emprendimiento. Sin vacilar invita a que se sumen y que no tengan miedo en ser parte de un espacio de conducción.

La licenciada en Administración de Empresas egresada de la UADE de Buenos Aires, de 33 años y responsable financiera de Alfa Ingeniería, una constructora con sede en Posadas, pero que tiene obras en distintos puntos de la provincia, es presidente de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Confederación Económica de Misiones (CEM).

“La CEM abarca y agrupa a más de 35 cámaras a lo largo y a lo ancho de la provincia, de todos los rubros. En nuestra comisión se trata de buscar a las mujeres de esas cámaras para que se sumen. Hay representantes de todo Misiones y de todos los rubros”, sintetizó en una entrevista con ENFOQUE.

Destacó que “ahora tenemos casi 80 integrantes, entre mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales. Estamos en contacto por WhatsApp, en un grupo. Por esta vía se acortaron las distancias, sobre todo en este tiempo de pandemia”.

Pero no es la única actividad dirigencial que encara Leticia. “En la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, soy vicepresidenta cuarta de Mujeres CAME, la rama femenina de la institución. Es decir, integro la Comisión Directiva. La presidenta es Beatriz Tourn, a quien acompañamos. Mujeres CAME nos da una amplitud de trabajo, de red, en todo el país”, explicó.

Reseñó que incursionó “en la dirigencia por invitación primero de Ana María Feltan, que trabajaba en la CEM. Y también por sugerencia de Gerardo Díaz Beltrán, que presidió CEM y ahora está al frente de la CAME. Ellos me invitaron a participar en la parte de Responsabilidad Social Empresaria. Después de un tiempo, me convocó el contador Alejandro Haene, actual titular de la CEM, para ser parte de la Comisión de Mujeres. Es una pasión. Me gusta capacitarme y ayudar a otras mujeres a hacerlo, mostrarles que hay otras posibilidades y herramientas para crecer. La idea es crecer juntas”.

La empresaria reflexionó que “a muchas chicas les falta el empoderamiento, que crean en sí mismas, que pueden concretar el sueño que tengan, sus proyectos, sus metas, siempre que se lo propongan y luchen por ello”.

Admitió que “hay un crecimiento de la presencia femenina en la conducción de emprendimientos y empresas”.

Dijo que “en este tiempo de cuarentena aprovecharon para capacitarse mucho a través de Zoom , en temas como redes sociales, marketing y pago electrónico. Se capitalizó ese tiempo muerto. Las chicas estudiaron un montón durante esta pandemia. Aprender para crecer, ese es el objetivo”.

Sobre las actividades que desempeñan las empresarias de Misiones nucleadas en la Comisión, detalló: “Hay muchas del rubro turístico, comerciantes y de servicios. Cada vez se suman más, porque una se acerca al ver que otra forma parte”.

El impacto económico de la expansión del coronavirus es un tema ineludible. “Hicimos una encuesta sobre mujeres empresarias y pandemia, a nivel nacional. Misiones estuvo entre los tres distritos donde más mujeres contestaron. Hubo 283 empresarias que reconocieron que hubo problemas con el acceso a los créditos otorgados por el Gobierno nacional y que muchas invirtieron ese dinero en tecnología, para readecuar su negocio. Vimos también una cantidad importante de monotributistas y autónomas que pidieron los créditos a tasa cero”, comentó.

Y agregó: “El relevamiento también mostró que a la hora de pedir los créditos las mujeres se inclinaron más hacia los bancos provinciales. Postergaron todo lo que es deuda, pero pagaron los sueldos. La mayoría continuó con su trabajo, aunque con mucha dificultad. La mujer es más pagadora, tiene más compromiso”.

Leticia, también amante del rescate de animales perdidos, cerró la charla reiterando la invitación: “Le digo a las mujeres que se sumen, que crean en el empoderamiento y en su propia capacidad para lograr el crecimiento”.