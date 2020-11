Posadas cumplió 150 años y en el marco de los festejos, el intendente Leonardo “Lalo” Stelatto junto al vicegobernador Carlos Arce, el presidente del Concejo Deliberante, Facundo López Sartori, además de concejales, funcionarios provinciales y municipales participaron de la misa celebrada en la Catedral por el Obispo Juan Rubén Martínez.

Minutos más tarde, las autoridades se trasladaron hacia la plaza 9 de Julio donde se realizó el acto central bajo estricto protocolo sanitario. Allí se descubrió la placa por el Sesquicentenario de la ciudad y se presentó el Proyecto Integral de Revalorización Patrimonial.

Al iniciar su discurso, Stelatto sostuvo que los 150 años “son mucho más que la historia de una ciudad. Son historias de vida de posadeños que nacieron y formaron esta tierra. 150 años de la construcción de una ciudad que nos llena de orgullo.”.

“Ya no somos un pueblo a la vera del Paraná, ni la ciudad provinciana de casas bajas y siestas sagradas. En los últimos 30 años vivimos la transformación más importante de nuestra historia, con nuevos barrios, calles, avenidas, la costanera, el puente internacional” afirmó el Intendente quien agregó que dicho crecimiento no fue anárquico, “sino que responde a un proyecto claro y preciso, de fundar las bases del desarrollo sostenible, con el Parque del Conocimiento, la Escuela de Robótica, el Parque Industrial, el Parque de la Salud, nuestro futuro Silicon Misiones, las nuevas universidades, junto a otros hitos en los que el sector público y privado se unen para llegar más lejos”.

Al respecto de ese ordenado crecimiento, expresó que fue “posible gracias a una generación de hombres y mujeres comprometidos en transformar la ciudad y la provincia. Somos parte de esa generación; vinimos a cambiar las prioridades y aún bajo una pandemia lo hemos hecho. No fueron meses fáciles, ni aquí ni en el mundo, pero estamos de pie”.

En ese sentido, agradeció el apoyo al gobernador Oscar Herrera Ahuad para poner en marcha obras públicas que son fuente de trabajo, infraestructura y mejor calidad de vida para todos los posadeños. “Extendimos la mirada del Estado hacia los olvidados, los que vivían esperando, los que quedaban del otro lado del progreso” afirmó.

“A pesar de la crisis mundial que nos toca atravesar, pudimos seguir diseñando la Posadas del futuro, trabajando en políticas sustentables, de gestión integral y reciclado de residuos, de revalorización de los espacios públicos, de recuperación de plazas y parques. Hoy podemos mirar a todos los posadeños a los ojos y decirles que vamos a salir adelante”, resaltó el jefe comunal ante la atenta mirada de los presentes.

Destacó durante su alocución que durante la pandemia “los posadeños aprendimos que nos va mejor cuando todos tiramos para el mismo lado, más allá de las diferencias políticas”, y resaltó la visión del ingeniero Carlos Rovira para unir a los misioneros en la defensa de los intereses de la gente.

Stelatto resaltó que los posadeños “entendimos que nadie se salva solo, y que debemos cuidarnos a nosotros y a los demás; que sin una salud pública de calidad no hay dignidad humana; que las plazas y bulevares, las playas y mercados, son lugares de encuentro y que no hay ciudad del futuro si no cuidamos el medio ambiente”.

En el tramo final de su discurso, el Intendente afirmó estar convencido de que durante los próximos años Posadas deberá trabajar en tres agendas: “La agenda verde, porque no se puede pensar un proyecto de ciudad sin preservar el medioambiente y el espacio público, sin reconciliarnos con la naturaleza y volver a aprender cómo vivir en armonía con nuestro planeta; La agenda de la equidad, porque tenemos la responsabilidad de construir una ciudad para todos los posadeños y para todas las posadeñas, sin importar el barrio en que nacieron, respetando todas las identidades, abrazando la diversidad; Y la agenda del futuro, porque es urgente llevar a Posadas al siglo XXI: una ciudad abierta a la innovación, la tecnología y el conocimiento. Una ciudad donde nuestros jóvenes se formen y prosperen, lo hagan aquí, en su hogar”.