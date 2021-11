El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) en Misiones, Isaac Lenguaza, señaló que el despegue de la economía que se registra en la pospandemia «nos permite pensar ya no en la emergencia, sino en leyes que promuevan la contratación sin resignar ningún derecho de los trabajadores. Tenemos que legislar tanto para el que busca trabajo como para el que necesita contratar».

Lo hizo en el marco de una gira de campaña por el Alto Paraná misionero, donde verificó la reactivación de la industria de la madera con aserraderos y establecimientos trabajando hasta en tres turnos para cubrir la explosiva demanda, tanto del mercado interno como de exportación.

«No es lo mismo cualquier gobierno nacional ni cualquier modelo» señaló ante un nutrido grupo de trabajadores y emprendedores en Eldorado, donde resaltó que «las políticas públicas influyen directamente en la generación de empleo y la industria de la madera es una de las tantas pruebas».

Lenguaza recordó qué a fines de 2019, tras cuatro años de gobierno de la Alianza Cambiemos, las Pymes madereras registraban «una capacidad ociosa del 60%, con sobre stock de madera en galpones, drástica caída en la demanda, la cadena de pago colapsada con deudas acumuladas y cheques rechazados, alta inflación y cierres y despidos masivos».

«Esta tragedia del macrismo hizo mucho daño, y hoy la única propuesta que les escuchamos es que quieren sacar las indemnizaciones por despidos», sentenció.

Propuestas

Entre las propuestas, Lenguaza detallo un proyecto para convertir en ley el programa para que las PyMEs que contraten jóvenes se vean beneficiadas con una reducción en aportes patronales, y además reciban un apoyo económico del Estado para el pago del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral. «Podemos generar mayores oportunidades laborales para la juventud misionera. Acompañar este proceso de crecimiento con políticas orientadas a los jóvenes que necesitan trabajar, capacitar para que estén listos y ayudar a los empleadores hasta que la reactivación vuelva a estabilizar la economía» señaló.

También tiene la idea de modificar el artículo 10 de la Ley PyME que faculta al Poder Ejecutivo a implementar programas tendientes a compensar a las Pymes en las zonas de frontera por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes. «Queremos que este artículo sea más operativo y no dependa tanto de una reglamentación. Que se establezcan algunas condiciones objetivas que determinen la aplicación automática de beneficios fiscales e incentivos a las inversiones productivas para las zonas que estamos sufriendo asimetrías», explicó.

Finalmente, señaló que al igual que en su momento lo hicieron los diputados nacionales Héctor «Cacho» Bárbaro y Cristina Britez, ambos del bloque del Frente de Todos, «si me toca llegar a la banca en la Nación también voy a acompañar fuertemente los reclamos que buscan compensar a Misiones por su particular situación geopolítica. «La zona especial aduanera no es un reclamo exclusivo de la Renovación. Las demandas de Misiones son de todos», agregó, y recordó que al contrario de la posición de los legisladores del bloque oficialista, «hubo diputados nacionales por Misiones de Cambiemos que se negaron a firmar el dictamen».