Se llevó adelante la entrega de certificados a quienes cumplimentaron los requisitos del programa de Docentes Acompañantes de Trayectorias Educativas (DATE). El acto tuvo lugar en el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura de Misiones.

En la oportunidad, el diputado provincial Rolando Roa valoró «el trabajo que se hace desde el Ministerio de Educación, que tiene como uno de los brazos ejecutores principales a la Subsecretaría de Educación».

Destacó la presencia del Estado misionero en cada punto de la provincia y la articulación de la agenda educativa con los distintos intendentes.

Felicitó a los docentes, directores y supervisores que concluyeron la capacitación, porque consideró que «todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para contener a los jóvenes con herramientas nuevas y para garantizar que el chico se quede en el secundario y egrese».

El funcionario manifestó su intención de «tener una sociedad mucho más justa, igualitaria, inclusiva, en la medida en que no haya un solo misionero que no esté dentro del sistema educativo».

Por su parte, el director de Educación Secundaria, Diego López, recordó el rol de docente durante y luego de la pandemia: «Nos dimos cuenta de su importancia dentro de las escuelas», expresó, y destacó que «nunca dejaron de formarse».

En tanto, la representante del organismo Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Dora Niedzwiecki, enfatizó «el crédito académico de acompañar para pensar roles y funciones de la escuela secundaria en un tiempo que se propone su transformación” y “la decisión de incluir a cada adolescente en la escuela secundaria».

En ese sentido, resaltó la «responsabilidad política y profesional de acompañar cada trayecto de vida escolar».

Asimismo, felicitó a los egresados por su esfuerzo y saludó a las autoridades de la provincia «por tomar este tipo de decisiones que piensan en una mejor calidad de vida de cada adolescente y, tal vez, futuro dirigente».

A su turno, la subsecretaria de Educación, Rosana Linares, afirmó «celebrar el esfuerzo y compromiso de tantos docentes». Y agregó: «Es un honor que la Legislatura nos cobije para mostrar lo que se está haciendo y nos desafíe a pensar cómo hacemos más y mejor».

«Esto es un invento misionero porque esta función -refiriéndose a DATE- la fuimos construyendo en pandemia pero tiene larga trayectoria en la escuela», aseguró.

Por su parte, la directora de Políticas Estudiantiles, Emilia Lunge, explicó que la política de transformación de la secundaria la concibieron de manera «integral, sistémica y con los docentes y estudiantes como protagonistas».

Dijo que fue «una formación situada en servicio, en la que se pudo problematizar los datos cuantitativos propios de cada escuela y ver en cada institución por qué cada chico dejaba la escuela secundaria».

«Cada escuela transitó esta formación entendiendo y pensando estrategias metodológicas con rigor científico pero, a la vez, con mucho corazón», expresó.

«Hay que enseñarle a ser estudiantes de secundaria y cómo se transita esa escuela», comentó, y resaltó que «en Misiones, la política de transformación está construida por misioneros».

Al cierre, el ministro de Educación, Miguel Sedoff resaltó que «esto es resultado del trabajo de mucha gente» y que «la preocupación es que los chicos vayan a la escuela y se queden en la escuela».

«Estamos obligados a pensar estrategias que nos acerquen a docentes, estudiantes y familias», consideró.

«En pandemia hubo una revalorización del tiempo escolar y del encuentro, y nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que la tecnología no va a sustituir, porque muchas de las respuestas a lo que buscamos en la tecnología están en el maestro, si no está el docente, todo lo demás no funciona», afirmó.

Calificó la relación educativa como «algo complejo, que se resuelve con acciones que se tienen que ir armando en el tiempo, entendiendo los contextos, las realidades y las necesidades».

«DATE fue un hallazgo que vemos que funciona y podemos transferir este conocimiento experiencial», señaló.

Y aseguró que «la política disruptiva es pensar diferente para cambiar el sistema».

«No conocemos otro camino que no sea la educación, cuanto mejor educación le demos a los chicos más tiempo se van a quedar en la escuela», cerró.