El informe mensual elaborado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) revela que en el periodo enero – septiembre del corriente año la salida de molinos con destino al mercado local y las exportaciones totalizaron 249.057.561 kilos, lo que representa un crecimiento del 9,9% respecto al mismo periodo del 2024, cuando se habían registrado 226.604.564 kilos.

Exportaciones

En ese contexto, las exportaciones se mantienen en buen nivel, ya que este año crecieron un 26,46% respecto a enero – septiembre del año pasado. Como señalan los registros, los embarques hacia el mercado internacional ya sumaron 41.954.075 kilos, mientras que el año pasado se habían despachado 33.173.737 kilos.

Mercado interno

Por otra parte, las estadísticas indican que durante el mes de septiembre la salida de molinos hacia el mercado interno fue de 23.200.203 kilos. De esta manera, entre enero y septiembre el total fue de 207.103.486 kilos; es decir un 7,06% más que en mismo periodo del año anterior.

El movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola, ya que incluye tanto el volumen que se envía a los centros de distribución de las firmas yerbateras como las compras efectuadas por los mayoristas, hipermercados y supermercados.

Cosecha

Por su parte, el registro del ingreso de materia prima a los secaderos refiere que durante el mes de septiembre se procesaron 76.032.9422 kilos de hoja verde. Entre enero y septiembre, en tanto, ingresaron a secaderos 863.566.555 kilos de hoja verde.

Cabe recordar que el calendario de cosecha está distribuido en tres etapas: zafra gruesa (abril a septiembre), periodo de suspensión de cosecha (octubre y noviembre) y zafra de verano o «zafriña» (diciembre a marzo).

Formatos

Tal como se viene manifestando desde años anteriores, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores. Durante el mes de septiembre de 2025 los paquetes de medio kilo representaron el 56, 65% de las salidas de molinos al mercado interno. Con el 37,69 % se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 1,79 % los envases de dos kilos, y con el 0,65% los de cuarto kilo. En el ítem ‘otros formatos’ las salidas alcanzaron 0,30%, mientras que el 2,91 % correspondió al rubro ‘sin estampillas’.

Es importante consignar que, de acuerdo con los datos históricos, se mantiene con pocas variantes la participación de los distintos formatos en las salidas de molino con destino al mercado interno, concentrando los formatos de 1/2 y 1 kilo, el 94,34% de las mismas.