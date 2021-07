Por primera vez en casi un año, las reservas brutas internacionales superaron los u$s 43.000 millones. Esto sucedió en un contexto en el que el Banco Central pudo durante el último período terminar con saldos favorables en sus intervenciones diarias frente a un buen nivel de oferta genuina por parte del sector privado.

La recuperación de las reservas se dio luego de que en noviembre tuvieran una merma de u$s 1.204 millones, mientras que en octubre la pérdida había sido mayor, al llegar a u$s 1.523 millones.

De acuerdo con estimaciones del mercado, la autoridad monetaria compró este martes unos u$s 30 millones. De este modo, acumuló a lo largo del mes, compras por más de u$s 1.000 millones. Asimismo, en lo que va del año el organismo compró unos u$s 7.400 millones para fortalecer las reservas internacionales.

Cabe señalar que, en junio, cuando el Banco Central superó los u$s 42.000 logró alcanzar el nivel que tenía en septiembre de 2020. A pesar de las mejoras, el balance desde el 10 de diciembre de 2019 se mantiene negativo porque aún no se llega a igualar los los 43.785 millones con los que asumió el presidente Alberto Fernández.

Por otro lado, vale señalar que las reservas podrían tener una inyección importante de divisas en tan solo unas semanas como consecuencia del voto a favor de la Argentina para la asignación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario a sus países miembros. «Hoy Argentina dice ´sí´ a la nueva asignación de DEG por 650.000 millones de dólares, una decisión multilateral positiva para el mundo y para nuestro país», remarcó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La nueva asignación se distribuirá entre los países según su cuota de participación en el organismo, y la Argentina recibirá US$ 4.355 millones en agosto.

