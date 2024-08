El monto operado en el segmento de contado de la plaza mayorista alcanzó los U$S 234 millones, con compras a manos del Banco Central por U$S 17 millones, el 7,3% del total. Las compras del BCRA suman en el inicio de agosto U$S 113 millones, para interrumpir una serie de dos meses con saldo negativo por la intervención cambiaria.

En tanto, las reservas internacionales bajaron en USD 882 millones, a USD 27.311 millones, debido al pago de unos USD 850 millones al FMI (Fondo Monetario Internacional). En lo que va de agosto dicho stock de activos mejora 912 millones de dólares. Fuentes del BCRA indicaron a Infobae que “Además del pago al FMI también hubo una baja de cotizaciones de oro y monedas que afectaron el nivel de reservas”.

Las reservas habían aumentado el lunes más de U$S 600 millones luego de que el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la semana pasada un financiamiento por US$ 647,5 millones para la Argentina, en una operación que se generó a partir de la reasignación de recursos previamente aprobados al país. Este tipo de préstamo del BID, denominado Financiamiento Especial para el Desarrollo (SDL por su sigla en inglés), y bajo el nombre “Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento”, contribuirá a fortalecer las finanzas públicas y la balanza de pagos, reforzando la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por U$S 17.171 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en U$S 6.102 millones o 28,8%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

La compra de U$S 17 millones en el mercado este martes involucró la emisión de $15.921 a un tipo de cambio oficial de 936,50 pesos. Con la vigencia del nuevo esquema monetario anunciado el 13 de julio, el Banco Central mantiene una absorción neta de pesos por sus compraventas en el mercado de cambios, pues lleva esterilizados desde el lunes 15 de julio unos $274.912 millones. Esto es un sobrecumplimiento del estricto del esquema de “emisión cero” al que se comprometió el Gobierno. Además, el Gobierno anunció la esterilización de pesos emitidos por la compra de reservas en el MLC desde el 30 de abril ($2,4 billones).

“Los progresos desde el frente fiscal, monetario y del proceso de desinflación quedan desplazados a segundo plano, e incluso a raíz de mayor cautela externa es que acentúan las miradas sobre las reservas, la ‘brecha’ y el riesgo país, aún cuando se anticipa que el regreso a los mercados de capitales en el actual complicado contexto internacional se demoraría aún más”, explicó el economista Gustavo Ber.

“En este clima externo, que incluye debilidad entre las monedas emergentes y en la soja, no debería descartarse que se reanuden intervenciones en busca de ir regulando el ritmo del reacomodamiento de los dólares financieros, toda vez que la ‘brecha’ ya volvió a ubicarse por encima del 40%, un nivel demasiado elevado que podría deteriorar -de mantenerse en el tiempo- las expectativas respecto a un camino hacia una salida del cepo sin un salto cambiario a futuro”, apuntó el titular del Estudio Ber.

“La preocupación a mediano plazo surge por la reducción y posterior eliminación del impuesto PAIS (a la compra de moneda extranjera), ya que su crecimiento en los últimos meses ha amortiguado la caída total de la recaudación. Su eliminación implicará una pérdida de recursos equivalente al 1,5% del PIB”, evaluó Invecq Consultora Económica.

Un informe de la consultora Criteria consignó que “hasta fin de año, entre Bopreal, bonos provinciales y corporativos hay vencimientos por USD 2.500 millones, antes del pago de USD 4.400 millones de bonos soberanos en enero de 2025″. Este monto “se suma al uso de reservas para control de la brecha”, acotó.

Juan Luis Bour, economista Jefe y director de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), afirmó por FM Milenium que “la situación se resuelve con plata y no tenemos mucha plata. Las reservas son escasas y dijiste que vas a usar esas reservas para muchas cosas. Adelantar el pago de las importaciones son buenas, pero usa plata. Intervenir en el mercado para mantener la brecha está bien, pero usa plata. La primera cuestión es tener un programa sostenible. Lo que se ve es que tenés pocas reservas, en el 2025 tenes vencimientos altos y eso te levanta la incertidumbre”.

“El foco continuará en las reservas del Banco Central, las cuales en caso de mejorar sería muy positivo para las acciones locales. Además, bajo nuestro punto de vista, una inflación menor a la expectativa sería un dato más que positivo que podría tener una repercusión favorable para la renta variable local”, indicó un informe del agente de compensación y liquidación Balanz.

Un reporte de VatNet Financial Research enfatizó que “la situación clama por mayores incentivos a la exportación, ya sea por devaluación o baja de los tributos respectivos”. En el mismo sentido, los expertos de Delphos Investment evaluaron que “la estacionalidad del mercado cambiario en el segundo semestre requerirá que el Gobierno acelere el financiamiento externo para crear un ‘colchón’ financiero para implementar nuevas medidas hacia la salida del cepo”.

