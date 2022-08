Las exportaciones argentinas en el primer semestre del año fueron récord histórico, alcanzando los U$S 44.377 millones, lo que representa un 12% más que el máximo valor alcanzado en el año 2011. Si se las compara con el año 2021, las exportaciones crecieron un 25,5% y con respecto a 2019, un 44% más.

Las estimaciones para el año 2022 indican que las exportaciones de bienes alcanzarán los U$S 90.000 millones, y sumadas las exportaciones de servicios, el año cerrará con un récord cercano a los U$S 100.000 millones. El registro más elevado de las ventas externas argentinas corresponde al año 2011 cuando las mismas alcanzaron U$S 97.477 millones, con U$S 82.081 millones de bienes.

Las ventas externas de manufacturas de origen industrial (MOI) alcanzaron U$S 11.088 millones, el valor más alto desde 2013, con un incremento en las cantidades exportadas superior al 6% respecto al primer semestre de 2021. Entre ellas se destacan los vehículos, con un importante crecimiento en valor y cantidad. Durante el primer semestre de 2022, la Argentina exportó 140.049 automóviles y utilitarios livianos, 32.000 unidades más que en 2019.

Las exportaciones crecieron a un mayor ritmo que la producción, que se mantuvo operando en niveles superiores a los de prepandemia. Como resultado, la relación entre exportación/producción llegó a 57% en el primer semestre de este año, más de 7 puntos por encima del nivel de 2018.

Si bien los precios internacionales son claves para explicar la dinámica exportadora, el crecimiento en las cantidades exportadas también es relevante: el segundo trimestre de 2022 representa el registro más alto en cantidades exportadas para ese período desde 2013.

También se observa una dinámica positiva en las exportaciones de productos farmacéuticos, con un crecimiento interanual del 27% y de más del 50% respecto a 2019. Los primeros seis meses de 2022 las exportaciones de productos farmacéuticos marcan el mayor nivel de exportaciones de los últimos 12 años.

Cabe resaltar que casi todas las provincias incrementaron sus exportaciones y todas las regiones del país aumentaron sus envíos al exterior en el primer semestre del año. Se destacan las exportaciones de productos regionales, excluyendo commodities agrícolas, combustibles y minería. El total exportado de este conjunto de productos alcanzó en 2021 su mayor nivel de los últimos ocho años con U$S 8.800 millones y en 2022 continuó creciendo al 11%.

Por otra parte, las importaciones de bienes sumaron U$S 41.284 millones durante enero-junio, lo que también conforma el valor histórico más alto para un primer semestre. Estuvieron impulsadas por el fuerte incremento en los precios de combustibles y fertilizantes y por las cantidades de bienes de capital y sus partes, reflejando tanto los efectos del contexto internacional como la dinámica interna de una expansión de la producción y la inversión. Como resultado, el superávit comercial en el acumulado del primer semestre fue de USD 3.093 millones.

Asimismo, durante el primer semestre de 2022, más de 7.500 empresas registraron exportaciones, lo que representa un crecimiento en la cantidad de empresas exportadoras del 2% por encima de los registros del 2021, y 9% por encima de los registros que se observaron durante el 2020, año afectado por la pandemia. El nivel actual de empresas exportadoras supera el del año 2018, aunque sigue por debajo del récord de 2011 (10.389 empresas).