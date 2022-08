Las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) alcanzaron en el primer semestre a U$S 6.617 millones, lo que significó el valor más alto en 9 años para este período con una suba del 13% interanual y del 25% respecto a 2020, de acuerdo con datos preliminares difundidos este miércoles por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

De esta forma, las ventas de las mipymes representaron el 15% del total exportado en ese período, que fue de U$S 44.377 millones, añadió la secretaria en un comunicado.

«Nuestra prioridad es que mientras se estabilizan las variables económicas sostengamos el nivel de actividad y sigamos impulsando a las empresas que exportan y cambian la matriz productiva del país», dijo el secretario del área, José Ignacio de Mendiguren.

Los principales destinos de los envíos externos de las mipymes en el semestre fueron Brasil con valores que superaron los U$S 1.050 millones, Estados Unidos con más de U$S 830 millones, China más de U$S 780 millones, Chile más de U$S 530 millones, Países Bajos más de U$S 290 millones, Uruguay más de U$S 250 millones, y España más de U$S 210 millones.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) volvieron a encabezar las ventas tras superar los U$S 2.485 millones, un alza del 17% interanual para ese período.

En segundo lugar, se ubicaron los Productos Primarios (PP) con envíos por más de U$S 2.276 millones y un incremento del 9% interanual, seguidos por las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con más de U$S 1.709 millones (+9% interanual).

El rubro Combustibles y Energía (CyE) fue el que más creció en términos porcentuales, con un alza del 167% sobre igual período de 2021.

Dentro del semestre, mayo fue el mes más destacado, con envíos que superaron los U$S 1.250 millones, el 19% del total exportado en la primera mitad del año. En general, las exportaciones totalizaron en el primer semestre U$S 44.377 millones, con un aumento interanual del 25,5% que permitió lograr el valor más alto de la historia para ese período, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Fuente: Télam