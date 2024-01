Las exportaciones de carne vacuna crecieron en noviembre 11,9% interanual, al sumar un volumen de 58.700 toneladas peso producto (tn pp), según un informe elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de las Carnes (Ciccra).

De esta forma, en los once primeros meses de 2023 los envíos marcaron un acumulado de 611.700 tn pp, con un incremento de 5,8%.

Asimismo, noviembre presentó un aumento en el volumen despechado respecto a octubre del 18,4%.

Más allá del crecimiento en volumen, en términos de facturación las ventas al exterior marcaron una caída del 10% interanual y del 22,2% en el acumulado de los once primeros meses de 2023.

«La significativa contracción registrada en el precio promedio pagado por los importadores de carne vacuna entre abril y diciembre de 2023 es lo que continúa explicando la disminución de los ingresos por ventas al exterior de los frigoríficos argentinos», explicó el informe de Ciccra.

De esta manera, el precio promedio se ubicó en US$ 3.673 por tn pp en noviembre de 2023, equivalente a una caída del 19,5% interanual.

El primer destino de las exportaciones fue China, donde se exportaron 476.000 tn pp en el período enero-noviembre, acaparando el 77,8% del total de los envíos.

El precio promedio cayó 33,8% anual y se ubicó en U$S 3.147 dólares por tn pp, por lo que los ingresos por ventas descendieron 29,6% anual, resultandos equivalentes a U$S 1.498,1 millones (58,9% del total).

En segundo lugar, se mantuvo Israel, país al que se vendieron 33.437 tn pp de por U$S 205,1 millones; lo siguió Alemania, con compras por 22.000 tn pp por U$S 225,3 millones; y Estados Unidos con 21.800 tn pp por U$S 116,9 millones.

Fuente: Télam