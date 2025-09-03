Los mercados financieros argentinos atraviesan una jornada de alta volatilidad este miércoles 3 de septiembre. El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires retrocede un 1,5%, a pesar de haber iniciado la jornada en terreno positivo. En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas también muestran caídas generalizadas, con Banco Supervielle liderando las pérdidas con un descenso del 3,3%.

En contraste, el segmento de bonos soberanos en dólares muestra señales de recuperación. El Bonar 41 sube un 2,8%, mientras que el Global 46 avanza un 1%. Sin embargo, el riesgo país saltó un 8% y se cerró en 898 puntos básicos, su nivel más alto en casi cinco meses.

La atención del mercado está centrada en el anuncio del Gobierno de intervenir en el mercado cambiario para contener el dólar y evitar que supere los $1.400. Analistas interpretan esta medida como un intento de estabilizar el tipo de cambio, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia en un contexto de reservas limitadas.

Además, los temores electorales están influyendo en las decisiones de los inversores. Algunas encuestas recientes muestran una mejora en el desempeño del peronismo en la provincia de Buenos Aires, lo que genera inquietud entre los inversores. A ello se suma la posibilidad de que se difundan escuchas ilegales a funcionarios del Gobierno, un hecho que podría incrementar la tensión política y generar un mayor impacto en el mercado.

En este escenario, los analistas recomiendan cautela y sugieren monitorear de cerca la evolución de la política económica y cambiaria en los próximos días.