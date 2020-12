El gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció este viernes junto al ministro de Cultura, Joselo Schuap, el comienzo de la distribución de la Tarjeta Cultural de Misiones, como resultado de una política pública implementada por el Estado provincial que otorga beneficios y descuentos en medicamentos, alimentos y comercios de rubros afines a casi 4.000 trabajadores de la cultura en Misiones. Al respecto, el primer mandatario sostuvo que es importante para el sector “haber encontrado un espacio para poder desarrollarse, sentirse valorados e integrados a las diferentes actividades que hay en nuestra provincia”. Agregó que fue posible encontrar el tiempo y el lugar “para darle la posibilidad a los trabajadores de la cultura de expresarse, pero a la vez hacer entender que su trabajo vale y la sociedad misionera lo reconoce, porque los recursos que se recaudan son de la sociedad, de la gente que mira y que aporta a la cultura», resaltó.

En esta oportunidad se entregaron tres tarjetas a sus respectivos beneficiarios que las recibieron en representación de los casi 90 que corresponden a Leandro N. Alem, además se entregaron certificados a los primeros cuatro comercios adheridos de la localidad que firmaron el convenio de colaboración para ofrecer descuentos exclusivos a los artistas.

Cabe destacar que las tarjetas serán entregadas en cada localidad a los beneficiarios censados en el Registro de Trabajadores de la Cultura de Misiones.

El Gobernador insistió en la resolución de las dificultades y los excelentes resultados de gestión. Al respecto dijo que “cuando empezamos esta construcción no pensamos que íbamos a estar en un tiempo tan complejo, fue un enorme desafío con grandes resultados”, expresó.

Del mismo modo que destacó la capacidad para “saber reinventarse en este tiempo en un sector que fue uno de los más golpeados por la pandemia, todo lo que la cultura genera es ese apego y ese afecto donde va la familia a un lugar y donde hay diez, veinte, cien, mil, o diez mil personas, ahí es donde más golpeo este tiempo». Subrayó el trabajo de su compañero de gestión a cargo del ministerio de Cultura, Joselo Shuap, asegurando que fue «gracias a tu sapiencia, tu inteligencia, tus secretarios, los directores, tus amigos del arte y de la cultura, por esto de reinventarse y de incorporarlos a cada uno de ellos en cada una de las diferentes actividades”, resaltó.

El Gobernador reconoció que “fue quizás una de las actividades más federales que pudimos ver en toda la Argentina, no solo acá en Misiones. Recorrió municipio por municipio, no sólo con Cultura x Trabajo, sino que lo hizo además con víveres, con ayuda, con acompañamiento y a veces sin nada, pero estando al lado». Asimismo, el mandatario subrayó la enorme gestión ante el Gobierno Nacional que ha ayudado y acompañado desde diferentes espacios y con otros actore, «ha permitido financiar cientos de programas de todo el árbol cultural de la provincia, esto quizá no se ve, pero el trabajador de la cultura se siente incluido”. Del mismo modo, hizo un balance a futuro y afirmó que “todavía falta”, con sólo 12 meses de gestión y la reorganización del área pudiendo asignar recién ahora fondos propios “hubo que acomodar presupuestariamente el área, era difícil asignar presupuesto a un área que para todos era un gasto, para nosotros era una inversión”, aseguró.

La Tarjeta Cultural de Misiones

Con la tarjeta el Estado reconoce a los trabajadores de la cultura otorgándoles beneficios y descuentos en alimentos, medicamentos y comercio de diferentes rubros afines a su quehacer. Tal beneficio implica también una revalorización del sector de la cultura, uno de los más castigados en estos tiempos y se busca que en ella se refleje también la solidaridad del empresariado misionero. Para acceder a la tarjeta es necesario estar anotado en el Registro de Trabajadores de la Cultura de Misiones, una plataforma que hasta el momento cuenta con más de tres mil inscriptos.