De todos modos, las marcas y modelos más tradicionales siguen siendo las protagonistas del segmento de entrada de gama, de baja cilindrada y de acceso al mundo de las dos ruedas.

En este contexto, Zanella lanzó una línea de créditos para adquirir 8 de sus modelos con préstamos en 48 cuotas sin interés, en un acuerdo con el banco Santander.

El mismo, por ser parte de este plan, se ofrece con tasas preferenciales, y busca simplificar el acceso a las motos y brindar a los concesionarios una nueva herramienta para dinamizar las ventas.

Cómo se obtiene el préstamo para motos

El plan permite acceder a una moto Zanella con solo presentar el DNI, en cuotas fijas y con una tasa exclusiva que se destaca por ser la más baja del mercado en préstamos al consumo.

Los modelos que forman parte del acuerdo son los siguientes:

CUB

ZB 110 Z3 ST

Due 110 ST

Due 125 Sport

ZB 125 Z3 Sport

Street

RX Z7 150 F

On-Off

ZR 150 OHC

Scooter

Exclusive 150

Exclusive Edizione 150

Los valores de las motos arrancan desde los 1.500.000 pesos. Desde la compañía destacan que esta alianza con Santander Consumer refuerza su estrategia de potenciar la red comercial, brindar mayor autonomía a sus concesionarios y consolidar a Zanella como un actor clave en el mercado argentino de motovehículos. Al mismo tiempo, reafirma su visión como marca nacional que apuesta por el desarrollo, la innovación y el acceso responsable.

Ventas de motos en 2025

En el último mes de julio, se patentaron 54.060 motos en todo el país, lo que representa un aumento del 12,5% respecto a junio y una suba del 33,9% frente al mismo mes de 2024. En lo que va del año, el acumulado alcanza 350.824 unidades, es decir, un crecimiento interanual del 47,5%.

Por sexto mes consecutivo, la Gilera Smash lideró el ranking de motos más vendidas en Argentina, superando nuevamente a la Honda Wave 110 S, que quedó en segundo lugar. Fabricada en Carlos Spegazzini, la Smash se consolida como la favorita del segmento de baja cilindrada, con 31.847 unidades acumuladas en 2025, según datos oficiales.

Ranking de ventas por modelos – julio 2025:

Gilera Smash – 4.828 unidades

Honda Wave 110 S – 4.739

Keller KN110-8 – 4.183

Motomel B110 – 3.770

Corven Energy 110 – 2.876

Mondial LD 110 Max – 2.170

Zanella ZB 110 – 1.738

Zanella ZB 110 RT – 1.307

Motomel S2 150 – 1.238

Honda GLH150 – 884

Por primera vez en tres años, las ventas de autos superaron a las de motos. Esta situación no refleja una caída en el mercado de motovehículos, sino un repunte sostenido del sector automotor, impulsado por una mayor financiación y promociones en 0 km.

Fuente: Iprofesional