La tradicional carrera será el domingo 19 de octubre, el mismo domingo en que se celebra el Día de la Madre, con largada y llegada en la explanada del Balneario «El Brete».

El jueves 9 de octubre, desde las 10 horas, en el Centro Multicultural de la Costanera, se llevará a cabo la presentación oficial de la «Carrera Rosa», evento enmarcado en la campaña de concientización sobre el cáncer de mama organizada por la Fundación Actitud Misiones y PREDIGMA con la colaboración de la Municipalidad.

La actividad, que tiene como objetivo promover la prevención y concientización sobre el cáncer de mama, busca fomentar hábitos saludables mediante el deporte. La carrera está abierta a personas de todas las edades y niveles deportivos, y contará con categorías femeninas y masculinas en las distancias de 5K y 10K.

Tradicionalmente, se invita a los asistentes a vestir alguna prenda de color rosa, símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama, como gesto de apoyo a esta causa.

En la edición del 2024, la carrera tuvo la participación de más de 400 corredores.