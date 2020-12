Apenas cuatro meses después del debut del ingeniero Leonardo ‘Lalo’ Stelatto como intendente de Posadas, sobrevino la pandemia del coronavirus. Al desafío se sumó otro, el de hacerle frente a lo desconocido y a la incertidumbre, y a los efectos del COVID-19, como el parate económico y el bajón anímico de la gente. No han sido meses sencillos, pero la luz al final del túnel fue asomando en los meses posteriores, de la mano de la reactivación y de la vuelta a una normalidad diferente, signada por el barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento y los protocolos. “En medio de todo esto, mostramos a una Municipalidad siempre presente en la ciudad y entre todos pudimos salir adelante”, sostuvo el alcalde en una entrevista con ENFOQUE, donde repasó lo sucedido en este 2020 extraño.

El jefe comunal capitalino es optimista. Cree que en el 2021 se superarán todos los percances de este año. Instó al compromiso y, sobre todo, a la solidaridad de los posadeños. “Tenemos que fortalecer eso de mirar un poco al que está al lado, dejar de lado el egoísmo. Hay que generar empatía. A veces con apenas un saludo, una palabra de aliento o un gesto simple, se consigue mucho”, sostuvo, no sin remarcar que la dimensión espiritual es igual de importante que la material.

Stelatto está muy esperanzado en lo que traerá a la ciudad el área aduanera especial, régimen incluido en el Presupuesto Nacional 2021 y que tiene que ser reglamentado por el Ejecutivo.

Agradeció al vecino por su compromiso a la hora de pagar sus impuestos y si bien reconoció que se hicieron menos obras que las proyectadas, hubo un significativo avance en todas las áreas.

Destacó a la conducción de la Renovación, con Carlos Rovira a la cabeza, por su apoyo incondicional a la administración posadeña en la gestión de crisis por el coronavirus. Definió al gobernador Oscar Herrera Ahuad, como un “trabajador incansable” y anticipó que el año electoral que se avecina no supondrá un cambio en su rutina de trabajo. “Debemos hacer siempre lo mejor para el posadeño. De ese trabajo dependerá que nos acompañen o no a la hora del voto”, afirmó el Intendente.

¿Qué evaluación hace de este año de gestión en pandemia?

El año de gestión fue muy interesante, positivo por todo lo que pudimos hacer, en función de lo que nos ha tocado vivir en este 2020 tan difícil. Se pudo salir adelante con situaciones que no esperábamos que pudieran suceder.

A los cuatro meses de iniciar la gestión tuvimos que hacer el cierre de la ciudad. Un 80% de todas las actividades municipales fueron restringidas. Esto nos demoró en la planificación que teníamos. Una vez que empezaron a darse las posibilidades de reiniciar las actividades reordenamos esa planificación y hoy por hoy creo que el balance es positivo, porque podemos hacer mucho, no todo lo que pretendíamos, pero bueno. El clima también ayudó, sin mucha lluvia, lo que nos permitió encarar obras que hoy están avanzadas y que se irán completando.

¿Qué porcentaje del plan de trabajo planificado se pudo ejecutar?

La tarea principal fue el mantenimiento diario de la ciudad, donde tuvimos el acompañamiento del empleado municipal. Eso lo quiero destacar, ha estado permanentemente trabajando en el día a día.

Trabajamos fuertemente en una Posadas sustentable, donde empezamos a clasificar los residuos, donde de la poda pudimos lograr el aprovechamiento con los chips, luego utilizados para embellecer gran parte de la ciudad y también darle un uso adecuado a ese material. Avanzamos también en distintas tareas, de obras públicas, de movilidad urbana, de cultura (pese a la cuarentena) y de salud. Con la gente en sus casas, empezó a aparecer el dengue en las casas y tuvimos que afrontar la situación.

Hubo mucha productividad de todas las secretarías. La de Planificación, por ejemplo, desarrolló hermosos proyectos, que se van concretando de a poco en distintos puntos de la ciudad. En conjunto se ha dado respuestas y contención al vecino.

¿Cómo ha sido la relación con el vecino de esta nueva gestión comunal?

El encuentro con el vecino siempre ha sido bueno. Hay una empatía de todos. El posadeño nota que nosotros cuando vamos a un lugar no prometemos, sino que hacemos. Ve realidad, no promesas ni palabras vacías. A veces antes del reclamo aparece la respuesta. Eso al vecino lo deja muy conforme, satisfecho. Y no sólo en cuanto a obras, también en acercamiento a la población. Hay una tarea diaria que marca la presencia municipal en la calle, en los barrios.

El 2021 está a la vuelta de la esquina, ¿qué tiene planificado para un año que estará cruzado por dos o tres elecciones, si incluimos las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)?

Es un escenario electoral donde se ponen juego bancas de concejales y diputados provinciales y nacionales. Pero más allá de la situación política que se va a plantear, la tarea nuestra no es en función de esa situación electoral. Del resultado de nuestro trabajo seguramente se va a ver en esas elecciones si la gente nos acompaña.

Posadas cumplió 150 años, ¿cuáles son los desafíos que se plantearon para la Posadas del futuro?

Imagino la Posadas del futuro como una ciudad sustentable, verde, turística, universitaria y ahora con este nuevo desafío de la zona aduanera especial que se aprobó en el Presupuesto nacional 2021. Eso nos va a permitir planificar la ciudad en otros aspectos también.

Estamos trabajando fuertemente en el tema ambiental. Hoy nos encontramos con recolección diferenciada de residuos. También tenemos la posibilidad de hacer compost en breve en Nemesio Parma. Generar un parque restaurador ambiental en ese mismo lugar y trabajar más los viveros en la ciudad (en el Jardín Botánico y en 115 y Centenario) tratar de llegar a todos los barrios con lo verde que necesitan.

¿Cómo fue la relación Provincia-Municipio y qué papel o rol jugó el Gobierno provincial para con Posadas en este año de pandemia, donde justamente esa economía de servicios (comercios, hoteles, bares, restaurantes) estuvo frenada varios meses?

El vínculo con la Provincia fue muy importante. Hemos trabajado en equipo permanentemente, con un Gobernador, Oscar Herrera Ahuad, incansable, con un vice, Carlos Arce, que nos acompaña siempre, a Posadas y a todos los municipios. Y en esto tenemos que recalcar que hay una línea de trabajo a través de una conducción muy importante del ingeniero Carlos Rovira, quien nos marca las líneas que tenemos que seguir.

¿Cómo se comportó el ciudadano a la hora de pagar sus impuestos?

El vecino en general y el comerciante en particular se han comportado de manera comprometida, considerando una situación muy atípica, donde tenemos una pandemia y con actividades que se fueron cerrando y luego reabriendo. Fue algo oscilante.

El acompañamiento de la ciudadanía fue positivo. Creemos que en 2021 va a ser mejor aún, porque saben que con todo lo que ellos aportan se hace obras, se dan soluciones a los barrios. Para nosotros ese compromiso de que tributen como corresponde es muy importante. Nosotros estamos solamente para administrar bien todos esos recursos y darles soluciones a la gente.

¿Qué mensaje deja para los posadeños para estas fiestas, en un año que no fue fácil ni sencillo para nadie?

En esta época del año se empiezan los balances. Cada uno lo hará de manera personal. Creo que tenemos que ser siempre positivos, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de esta situación tan fuera de lo común como es la pandemia. Seguramente esto dará más fortaleza. Este tiempo de cuarentena, con las personas en sus casas, sin reuniones, nos alejó también un poco y nos manejábamos por otras vías para comunicarnos. Eso fue más frío, que no reemplaza eso de sentarnos y compartir. Espero un 2021 positivo para todos los misioneros. Que cada uno de su religión siga orando para que todo sea mejor el año que viene.

La salud es el capital más importante que tenemos y hay que cuidarlo. También la solidaridad es clave, hay que estar atento a lo que le sucede al otro. Es fundamental para la convivencia del ser humano.

La vida con solidaridad hace bien a todos y no sólo la material, sino también la espiritual.

El intendente Stelatto es un hombre que recorre mucho los barrios. Antes de iniciar su jornada de trabajo, que incluye más de diez horas al día, visita distintos puntos de la capital provincial. “La cercanía con la gente es lo más importante”, aseguró.

Marcó como clave que los vecinos tributen como corresponde para que las obras tengan un ritmo sostenido y que no quede un posadeño sin asistencia.

Sostuvo finalmente que la Posadas del futuro tiene que ser inclusiva, donde no todo se concentre en el centro y alrededores, sino que se expanda a los vecindarios, que deben tener la misma calidad de servicios. Afirmó que ese es el camino trazado y que hacia allí caminan él y su equipo.