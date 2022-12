El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Hugo Passalacqua, repasó la agenda legislativa del año que finaliza y anticipó algunas iniciativas a encarar durante el próximo período. «Pese a no tener gas natural, a la no hidrovía, la no autopista, entre otras carencias, Misiones saltó 10 lugares, del 17° al 7°, en economía y eso se nota», fue una de las consideraciones vertidas.

Passalacqua observó que la implementación de la Zona Especial Aduanera «no es una dádiva de la Nación». «No es un favor que nos hace Buenos Aires, sino un acto de estricta justicia porque fueron muchos años de habernos esquilmado con la Coparticipación», apuntó.

El legislador señaló que en concepto de impuestos, Misiones le transfiere a Buenos Aires $ 7.500 millones por mes, solo en IVA. «Nación devuelve $ 2.500 millones. Allá quedan $ 5.000 millones. Es muy difícil así (desarrollarse) para una provincia, embutida entre dos países, entonces necesitamos un tratamiento particular», estimó.

En este sentido, consideró que «Nación se portó muy mal con nosotros y esto, la Zona Aduanera, viene a reparar algo».

El ex gobernador destacó las gestiones realizadas en ese sentido por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y su equipo. «Es un gran gestor Oscar. Va a Buenos Aires y es muy inteligente porque va al lugar exacto, no es simple. Es un gran gobernador. Buenos Aires es un país unitario, no nos olvidemos, entonces trabajar allá (gestionar) es toda una tarea difícil», consignó.