El conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los gobiernos de la Nación y de las provincias continúa y sumó un nuevo capítulo, luego de que el gremio anunciara un nuevo paro de colectivos, esta vez por 72 horas, que afectará a los servicios en el interior del país durante el 25, 26 y 27 de octubre próximos.

La medida de fuerza, que se sumará al cese de actividades que ya se realizó el miércoles y jueves de la semana pasada, se confirmó luego de la reunión que tuvieron este martes, de manera presencial, los representantes del sindicato con las autoridades del Ministerio de Trabajo, en la que no se llegó a un acuerdo.

Así lo detalló la UTA a través de un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Fernández, en el que volvió a reclamar un aumento de sueldo para los empleados del sector que ya fue acordado con las empresas, las cuales aseguran que no pueden hacer frente a ese incremento porque no están recibiendo los subsidios previstos por parte del Estado.

De acuerdo con lo que contó Fernández a Infobae, en el encuentro de este martes, sin embargo, no participaron integrantes del Ministerio de Transporte ni tampoco funcionarios de las provincias.

«Informamos a los trabajadores del transporte automotor de pasajeros del interior del país, que asistimos al Ministerio de Trabajo de la Nación, sin acordar la pretendida igualdad salarial para los trabajadores representados», explicó el gremio.

En el texto, el sindicato advirtió que va a «defender los salarios y las fuentes de trabajo» de sus afiliados y denunciar estar «en medio de una disputa entre la Nación y las provincias». Además, consideraron «indispensable que el Congreso Nacional declare la Emergencia en el Transporte de Pasajeros del Interior».

«Necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y se comprometan para evitar diferente tratamiento a los mismos trabajadores. Pedimos de los gobiernos la lealtad y el reconocimiento que los trabajadores se merecen. Estamos cansados de esta falta de respeto al trabajador. Está claro que pretenden trabajadores de segunda, no lo vamos a permitir. Por ello ratificamos el estado de alerta, e informamos se dispondrá un paro de actividades en el transporte de pasajeros del interior del país por 72 horas, a realizarse durante los días 25, 26 y 27 de octubre del corriente», adelantó la UTA.

Sobre el final, el gremio argumentó que sus líderes están “dispuestos al diálogo permanente” y que ya habían pedido “la intervención de las autoridades competentes para evitar las medidas de fuerza gremial”.

«Sepan que lucharemos por los derechos de los trabajadores, y sin aumento no nos detendremos, no vamos a resignar nuestro salario. Sepan que tanto los usuarios como los trabajadores somos rehenes de los gobiernos y los empresarios», aseguró el gremio.

El origen del conflicto

Este conflicto comenzó hace ya algunas semanas, cuando la UTA anunció el primer paro, que fue por 48 horas, debido a una supuesta falta del pago de $ 8.000 millones en subsidios que afecta al último acuerdo salarial alcanzado con las empresas.

El Ejecutivo se comprometió a transferirles a las compañías del interior del país, durante este año, $ 46.000 millones en concepto del Fondo Compensador, para que puedan hacer frente a las cargas laborales, pero hasta el momento solo se depositaron cerca de $ 38.000 millones.

«De los $ 8.000 millones restantes no se hace cargo nadie: el Gobierno dice que las provincias son las que tienen que pagar, las provincias dicen que no tienen la plata. Estamos jugando al gallito ciego acá, y las víctimas terminamos siendo siempre nosotros y los usuarios de los servicios, porque con las empresas no tenemos problema, ya cerramos, pero no nos pueden pagar porque no les llega la plata», explicó en diálogo con Infobae el secretario general de la UTA, Roberto Fernández.

Según detalló el dirigente gremial, sin ese dinero las empresas no pueden hacer efectivo el aumento que estaba previsto a partir de septiembre pasado, momento para el cual un conductor debía estar ganando unos $ 165.000 mensuales.

En tanto, fuentes del Ministerio de Trabajo de la Nación remarcaron que el Fondo Compensador fue solamente «una asistencia provisoria» implementada por la pandemia del coronavirus y que las provincias son las que se tienen que hacer cargo del transporte en el interior, por lo que son las que deberían intervenir en este caso para que las empresas puedan pagar el incremento acordado.

