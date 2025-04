El presidente, Javier Milei, dijo presente en la Expo EFI 2025 y brindó un discurso de más de 1 hora frente a cientos de empresarios. Allí, realizó un repaso por su gestión económica – incluido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional – y cruzó fuertemente a quienes lo criticaron: «que la vayan a buscar, la tienen adentro».

El líder libertario realizó un repaso por toda su gestión económica y destacó los «logros» de su gabinete, desde la cartera de Economía – conducida por Luis «Toto» Caputo -, hasta lo hecho por Sandra Pettovello en su gestión al frente del Ministerio de Capital Humano. Tras esto, Milei aseguró que «es la hora del crecimiento económico».

Javier Milei dijo presente en la Expo EFI 2025

Durante casi dos horas, el Presidente realizó una exposición frente a cientos de empresarios, donde repasó toda su gestión económica, iniciada el pasado 10 de diciembre de 2023.

La alocución del Presidente comenzó con una muestra de gratitud para todo su gabinete, parte del cual estaba presente con el vocero presidencial, Manuel Adorni, el diputado, Jose Luis Espert, y el ministro de Economía, Luis Caputo . «Siempre tengo un gran agradecimiento a todo el equipo de gobierno por el coraje de acompañarme en esta jugada verdaderamente heroica, y muy especialmente a quien se sentó en la peor de las sillas eléctricas, el mejor economista de toda la historia, Luis ‘Toto’ Caputo», aseguró.

Luego, el Presidente aseguró que su plan económico partió de un diagnóstico económico – compartido con Caputo – de que «el origen de la emisión estaba dada por el déficit fiscal». «Todas las cuestiones del entramado argentino son fruto de no querer corregir la verdadera causa del problema, que es el déficit fiscal, y entonces se ponían parches por todos lados», recordó el Presidente.

En su presentación, Milei revindicó «el ajuste fiscal de 15 puntos del PBI», el acuerdo del FMI, las reformas llevadas a cabo por el ministro Federico Sturzenegger y la caída de la pobreza «en 22%, que significó que los desalmados de los liberales sacaron de la pobreza a 10 millones de argentinos».

En referencia al acuerdo con el Fondo, el Presidente aseguró que el mecanismo a través del cual fue firmado es parte de las «reglas de juego» y, tras definirse «bilardista» sentenció: «¿Estaba permitido en el reglamento? Si, entonces que la vayan a buscar, la tienen adentro».

Los largos minutos de alocución dieron tiempo también para que el líder libertario responda a las críticas actuales sobre el esquema cambiario, que establece bandas móviles de flotación entre las que oscila el valor del dólar. «Hay algunos que hablan de atraso cambiario en un contexto donde el tipo de cambio esta libre», aseguró.

«Cada vez esta mas cerca de la banda de abajo (el valor del dólar), y conforme pase el tiempo, sigamos teniendo superávit fiscal y sacando pesos del medio, cuando hagamos la colocación del Bopreal y entren dólares de afuero. Ay, como les va a doler…», sentenció.

Sobre el crecimiento de la actividad económica del país, Milei explicó que «cuando uno toma el EMAE desestacionalizado, terminó 6 puntos por encima del nivel de diciembre del año anterior» y aseguró que el país tuvo un desarrollo ya no en forma de «V» sino «una tilde». Según el Presidente, como consecuencia, «hace 1 meses que el salario real no para de subir y la tasa de desempleo no aumentó».

Por último, Milei admitió que la «inflación aún es alta» pero vaticinó que la misma se va a terminar «a mitad del año que viene».

«Básicamente es porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado, eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Así que ahora es el momento de empezar a pensar en crecer», sentenció.

Fuente: Ámbito