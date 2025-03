Este año, el Parlamento de la Mujer se desarrolla bajo el lema “Mujeres que cuidan, lideran y transforman”. La segunda jornada tuvo lugar en el salón de usos múltiples de Dos Hermanas, con una convocatoria que reunió a legisladores, autoridades provinciales, intendentes, concejales y mujeres representantes de diversas localidades de la provincia.

La actividad contó con la presencia del vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Martín Cesino; el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli; la presidenta del bloque de diputados renovadores, Mabel Cáceres; diputados provinciales; el intendente local, Edgardo “Chichin” Aquino; y autoridades municipales de la región.

«Chichin» Aquino valoró la elección de Dos Hermanas como sede: “Para nosotros es una satisfacción enorme. Estos encuentros son fundamentales porque generan un contacto directo entre la población y los legisladores. La mujer misionera siempre demuestra fuerza y empuje, y hoy vemos cómo son la columna vertebral de nuestro espacio político”.

La diputada provincial y anfitriona Blanca Núñez destacó: “Estamos felices de recibir a mujeres de toda la provincia, pero especialmente a las de nuestra localidad y zonas cercanas. Este evento es una muestra del acercamiento real que la Cámara tiene con las mujeres misioneras. Además, con el acompañamiento del programa Sí Mujer, ellas pueden acceder a estudios de salud costosos sin ningún gasto, lo que refleja el compromiso de la provincia”.

El vicepresidente primero de la Legislatura, Martín Cesino, expresó: “El Parlamento de la Mujer es un espacio único en el país, una usina de ideas que después se transforman en leyes y políticas públicas. La cercanía con cada municipio nos permite escuchar inquietudes y acompañar a las mujeres en sus proyectos y desafíos”. Además, destacó la participación de mujeres emprendedoras que expusieron sus productos y el acompañamiento de programas de gestión legislativa y de salud integral.

Por su parte, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli subrayó la importancia de la territorialidad: “Esto nos diferencia. La cercanía entre el Ejecutivo y el Legislativo es clave para dar respuestas rápidas a las necesidades de cada comunidad. La dinámica de trabajo en equipo nos permite avanzar y resolver”.

La presidenta del bloque renovador, Mabel Cáceres, también brindó un mensaje a las mujeres presentes: “Ser la primera mujer en presidir este bloque es un honor enorme y una responsabilidad que asumo con orgullo. La mujer misionera es sinónimo de compromiso, de lucha y de transformación. Desde este espacio vamos a seguir impulsando leyes que generen oportunidades, que protejan y empoderen. Cada encuentro nos llena de energía para seguir trabajando junto a ustedes”.

Entre las voces locales, Marcela Camargo, resaltó el valor de estas actividades: “Me parece muy significativo que puedan acercarse a más mujeres y crear estos espacios donde transmitir nuestras opiniones. Conozco muchas realidades y vemos la necesidad de que existan ámbitos donde puedan expresarse, ser contenidas y asesoradas. Participar del Parlamento de la Mujer me llena de satisfacción porque puedo llevar esas inquietudes y aportar desde mi experiencia”.

También, Luisa Ferreira, compartió su entusiasmo: “Estamos muy agradecidos de que hayan tenido en cuenta a Dos Hermanas para este evento. Es un sueño hecho realidad y algo muy positivo. Hoy las mujeres ocupan cada vez más lugares en todos los ámbitos. Que la Legislatura salga a recorrer las localidades con este tipo de actividades me parece perfecto, porque muchas personas no tienen acceso o no conocen quiénes son los diputados y quiénes nos representan. Este contacto directo con la gente es fundamental”.

Además de las exposiciones y el intercambio de experiencias, las participantes accedieron a dispositivos de atención integral a la salud, impulsados por el Poder Ejecutivo provincial, en el marco del programa Sí Mujer. Entre las acciones destacadas recibieron asesoramiento y colocación gratuita del DIU, fortaleciendo la política pública de prevención del embarazo adolescente.

También, la Secretaría del Digesto Jurídico de la Legislatura entregó códigos QR a ocho municipios, permitiendo el acceso a compendios normativos temáticos, y destacó la importancia de utilizar esta herramienta en la gestión diaria. Además, mujeres emprendedoras expusieron sus productos, y distintas instituciones presentaron el trabajo que realizan en la comunidad.

La jornada incluyó un taller de liderazgo a cargo de la Dra. María del Carmen Aguirre y una charla de prevención y seguridad digital brindada por la Dirección de Cibercrimen, encabezada por su directora Marilyn Ozuna, con herramientas y estrategias para fortalecer la seguridad en línea.