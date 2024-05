De acuerdo con el IPI-OJF, que realiza la consultora Orlando Ferreres, en abril la producción industrial se contrajo 9,8% al comparar con igual mes del año pasado, acumulando para el primer cuatrimestre una caída de 9,5%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una suba mensual de 0,7%.

«El nivel de la actividad industrial fue algo superior durante abril que, durante marzo, anotando una suba mensual de 0,7% en la medición desestacionalizada, y anotando una caída interanual menor a la del tercer mes. De todas maneras, es aún muy pronto para sugerir que hemos dejado atrás el piso de producción industrial, y algún rebote era esperable luego de un mes particularmente malo», revelaron en su informe.

Entre los sectores manufactureros, las bajas más pronunciadas se dieron en la elaboración de minerales no metálicos, plásticos y metales básicos. Hacia adelante, resaltaron que «aún no vemos señales claras de que pueda comenzar una recuperación de la actividad. Entendemos que esto no sucederá antes de que la fase de ajuste focalizada en moderar la inflación de lugar a una nueva fase orientada a recomponer los ingresos de las familias».

Producción industrial, sector por sector

Alimentos, Bebidas y Tabaco: Este sector registró durante abril una expansión de 1,0% en la medición anual, acumulando para los primeros cuatro meses una contracción en el margen de 0,1%. El comportamiento de los rubros sigue siendo muy heterogéneo hacia adentro del sector, con la producción de aceites creciendo en abril 29,1%, y compensando las fuertes caídas en rubros como faena, bebidas y tabaco.

Maquinaria y Equipo: La producción de maquinaria y equipos registró en abril un descenso de 20,7% en relación al mismo mes del año pasado, acumulando para el período transcurrido una baja de 21,2%. En el detalle que provee ADEFA sobre las terminales automotrices, durante el cuarto mes se produjeron 42.974 vehículos, 21,0% menos que hace un año.

Metales básicos: La manufactura de metales básicos mostró en abril una contracción de 22,9%, acumulando para el primer cuatrimestre del año una baja de 26,0%. Al respecto, la Cámara Argentina del Acero informó para el cuarto mes caídas interanuales en todas las líneas de producción, destacándose el Acero crudo (-26,3%), los laminados terminados en caliente (-28,9%), y los laminados en frío (-28,6%).

Minerales no metálicos: Nuevamente, el sector ligado a la construcción presentó la caída más fuerte de todos los sectores manufactureros. Particularmente, la baja de abril fue de 33,5% anual, acumulando para los cuatro meses transcurridos una contracción del sector de 30,4%. En detalle, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland reportó para el cuarto mes del año una producción 35,6% inferior a la del mismo mes del año pasado.

