El gobernador Oscar Herrera Ahuad volvió a visitar este miércoles el municipio de Mojón Grande, donde anunció la inversión con recursos financieros del Estado provincial para montar la primera planta fraccionadora de azúcar que beneficiará a toda la cuenca cañera que busca orientar la producción artesanal del azúcar y sus derivados evitando parte de la cadena comercial y aumentando el margen de ganancia para el productor.

El mandatario provincial destacó la asignación de recursos misioneros para comenzar la línea de montaje que operará con la Cooperativa Agrícola Mojón Grande Limitada que reúne a productores de azúcar rubio artesanal, generando una mejor fuente de ingresos “para los 60 productores que hoy están más o menos produciendo 800 mil kilos al año, y quizás puedan hasta duplicar el volumen en menor tiempo. El procesamiento del azúcar rubio es una salida al mercado mucho más eficiente y mucho más segura en la cadena alimenticia”, aseguró el mandatario en diálogo con los medios de comunicación presentes.

Por su parte, el ministro de Industria Nicolas Trevisán, en la charla de trabajo con los funcionarios, celebró esta decisión y aseguró que “este era un anhelo que tenía la provincia hace mucho tiempo, en el cual el Gobernador ha comprometido los fondos como para que podamos avanzar con esta planta de fraccionamiento de azúcar rubio”.

Explicó que a través de esta nueva planta la cooperativa podrá vender, en un próximo paso, sus productos “al supermercado o a las cadenas especializadas, como las dietéticas o cadenas saludables, desde la cooperativa”, ampliando el margen de ganancia actual del producto, según indicó el titular de la cartera de Industria en la provincia.

Estas acciones van en consonancia con el Programa de Mejoramiento de Salas de Producción de Azúcar Rubio que incentiva la provincia, entregando materiales de construcción y brindando el asesoramiento técnico, a través del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de la Provincia.

Además, Mojón Grande recibió el aporte económico de Gobierno Provincial para solventar los gastos de la Fiesta Provincial del Azúcar Rubio Artesanal, realizada por primera vez el pasado domingo, con el objetivo de promover y dar a conocer el trabajo que realizan los más de 60 productores locales. Asimismo, se entregó un kit de informática para al Bachillerato Común N° 8 de esa localidad.

Durante la jornada de trabajo en Mojón Grande, también estuvieron presentes, el intendente de Mojón Grande, Adrián Solís; el ministro del Agro y al Producción, Facundo López Sartori; el ministro de Turismo, José María Arrua; el presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, Roque Gervasoni, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

Sobre la planta fraccionadora de azúcar rubio

La nueva planta aportará beneficios a toda la cuenca cañera, ya que en Mojón Grande hay unos 60 productores cañeros que venden su producción a granel a los acopiadores. Producen alrededor de 800 mil kg por año, y 10 son socios fundadores de la Cooperativa, que tiene la inscripción abierta para todos los que deseen asociarse.

Con la planta se pretende evitar un eslabón de la cadena comercial (acopiadores) para llegar directamente a los supermercados con una marca propia; lo que permitirá lograr un mayor margen de rentabilidad.

De este modo, esta planta implica el puntapié para incentivar la reconversión del sector, que actualmente vende toda la producción al Ingenio Azucarero de San Javier que procesa azúcar blanca o tradicional. Asimismo, significará orientar la producción a un nicho vinculado con la tendencia del mercado a un mayor consumo de lo natural.

El azúcar rubio o azúcar moreno se obtiene de la cristalización del jugo de caña de azúcar, pero no se procesa ni refina. Por lo tanto, al no ser refinada, no pierde sus nutrientes, y esto la hace mejor que la azúcar blanca para el consumo.

El objetivo que busca la provincia con estas inversiones es el de insertarse lentamente este nicho con un producto misionero que a los productores les dejaría un mayor margen de ganancias, y se especula que crecerá el volumen de la producción.

Entrega de recursos a productores de San Javier

Más tarde, el gobernador junto al intendente de San Javier, Matias Vilchez y otros funcionarios provinciales, visitaron la casa de un productor tabacalero y cañero que en febrero de este año perdió a causa de un incendio, el galpón donde realizada sus tareas y donde acopiaba tabaco.

En esta oportunidad el Gobierno de la Provincia le entregó materiales para reconstruir su techo y biofertertilizantes para su producción y para otros productores de la zona.

En ese sentido, Herrera Ahuad, explicó que “hace bastante tiempo, hace dos años venimos con los biofertilizantes y con los herbicidas, los bioherbicidas, algo que ya en la Legislatura está trabajando muy fuerte, que son los elementos reemplazarán a los fertilizantes químicos que complican mucho la sustentabilidad y el medio ambiente”, reconoció.