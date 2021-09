(*) Según la “teoría de los conjuntos”, atribuida a Arthur Bentley y David Truman, “los individuos con intereses comunes actuarían de manera voluntaria para intentar promover dichos intereses”. Esta teoría supone la idea de que los grupos tienden a actuar para apoyar sus intereses de grupo, siendo esta una derivación de su comportamiento racional. Esto se traduce en que si los miembros de algún grupo tienen un interés o un objeto común, y si todos estuvieran mejor si se lograra ese objetivo, los individuos de ese grupo actuarían coordinadamente para lograr ese objetivo.

La realidad demuestra en estos casos que la teoría no está disociada de la praxis: las soluciones son necesariamente colectivas. Yendo, no tan lejos, en el tiempo ha quedado claro que ante la emergencia, la colaboración entre los individuos fue la única manera de estar preparados para hacer frente a la coyuntura. Esta filosofía no es nueva, al menos para quienes ya vienen practicando el open source, para quienes entendieron que no hay desarrollo posible de una sociedad con éxitos estrictamente individuales. Esta impronta en el modo de hacer las cosas es una de las premisas de la transformación digital.

En el libro El apoyo mutuo: un factor en la evolución, el ruso Piotr Kropotkin enfatiza en la importancia de la cooperación, la reciprocidad y el trabajo en equipo para el desarrollo evolutivo de una especie. Como ejemplo, pone el comportamiento grupal en especies no humanas, como las abejas y las hormigas; éstas últimas no poseen, de manera individual, los conocimientos para la edificación de un hormiguero, sin embargo, en conjunto hacen uso de la inteligencia colectiva para llevar a cabo su proyecto.

Entre las características que se han descrito de esta clase de inteligencia, está la auto-organización, un estilo participativo, la adaptación constante a los cambios en el entorno, el trabajo en equipo y el comportamiento social interactivo.

A través de la inteligencia colectiva es posible aprender a formular nuevas soluciones a los problemas estructurales que la sociedad individualista nos ha puesto enfrente. En este contexto, colaborar es una magnífica oportunidad para evolucionar como sociedad, además de plantear la posible evolución colectiva entre los ciudadanos.

* * *

“Primero de todo, expresar el entusiasmo, la alegría que siento de compartir esta hermosa reunión. Pero más que eso el resultado evolutivo que ha tenido y que tiene esta idea disruptiva de concebir a nuestra provincia a liderar en el contexto nacional y porque no también internacional, liderar en uno de los campos más difíciles pero más fértiles que es el campo de la mente. El campo de dirigir los esfuerzos colectivos y legales a concebir a la educación como el verdadero motor transformador de una sociedad. Para nada frecuente en la política”. Con estas palabras, el conductor del Frente Renovador de la Concordia, Ing. Carlos Rovira, comenzaba a dar respuestas a la ronda de preguntas realizadas por la prensa en el acto de presentación y entrega de las box maker realizado el pasado jueves en la Escuela de Robótica de la ciudad de Posadas.

En su alocución destacó la participación del SPEPM (Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones), que está creado por una ley única en el país que iguala la educación pública con la educación privada, lo que da cuenta de una educación diferente. Rovira subrayó con énfasis que: “Misiones realmente, y en el aspecto fundamental de la evolución colectiva, de la evolución de cualquier sociedad que es la educación, no sólo tiene historia, sino rige y regirá justamente si continuamos en esta senda en todos los procesos que van a ir alimentando las salidas de todas las crisis. La que tenemos enfrente de esta pandemia, es con la educación, de la mano de la educación, no vulgarizando por ahíslogans para captar un voto”.

La importancia de involucrarse con empatía

Atento a los tiempos electorales que transcurren, el presidente de la Cámara de Representantes manifestó: “Siento un orgullo que me conmueve, que es la única provincia y son los únicos políticos que hablan de lo que le interesa a la sociedad. Que son las herramientas, la preparación, la predisposición que hay que tener para resolver los problemas actuales y los del futuro, los de las próximas generaciones”.

Siguiendo la línea de lo expresado precedentemente, remarcó el interés y la importancia para el Proyecto Misionerista de fortalecer la voz de los misioneros en el Congreso de la Nación. A su vez dejó en claro que las diferencias legítimas planteadas con toda humildad sólo se pueden defender con quienes comparten un proyecto desde la raíz, desde el cerne, desde la historia, desde las personas. Por eso la Renovación ha elegido personas exitosas, profesionales formados donde no hay diferencias entre la vida privada y la vida pública, que pueden tomar compromisos con transparencia, llevar adelante gestiones. Todo esto habla de una tarea en conjunto que rescata lo mejor para ponerlo al servicio de los mejores temas de la sociedad misionera.

El escenario electoral actual ubica en una mejor posición, respecto de la opinión pública, a las fuerzas políticas que llevan una lista de consenso ya que da cuenta de que las diferencias internashan sido resueltas, lo cual mejora considerablemente la comunicación con el electorado a la hora de la difusión de propuestas concretas.

Como contrapartida, aquellos partidos que apelan a trasladar a la ciudadanía la carga de resolver sus diferencias internas como el caso de Juntos por el Cambio con 5 (cinco) listas diferentes de precandidatos y el Frente de Todos que presenta 3 (tres) listas centran sus prioridades en ganar sus respectivas internas, alejándose de los verdaderos intereses de la sociedad.

En los dos principales frentes opositores, desvela y preocupa el escenario que podría presentarse de cara a noviembre, porque los candidatos que pierdan la interna dentro de cada frente, difícilmente aporten la misma cantidad de votos teniendo en cuenta que no tendrán posibilidades de llegar al Congreso de la Nación. En este contexto se producirá indefectiblemente el fenómeno de la dispersión de votantes y consecuentemente una disminución significativa en el volumen de votos.

Cuando el federalismo se reduce a una enunciación

Rovira puso especial atención en remarcar la importancia de tener y apoyar a los representantes del misionerismo, que son los que van a hacer valer los asuntos de Misiones en el Congreso de la Nación y defender los recursos en un país que de federal sólo tiene la enunciación, pero en el armado institucional la Nación debe a la provincia más de diez veces lo que generan los misioneros. En la misma línea de pensamiento, sostuvo que las contrapartidas hay que lucharlas con la calidad de las ideas, de las personas, de los proyectos y seguir apoyando el proceso de transformación que se viene impulsando desde el Proyecto Misionerista.

La provincia de Misiones es vanguardia en gestión, en educación innovadora, en cuidado de la salud, en economía del conocimiento y en cuidado del ambiente. Esta posición privilegiada de la que goza la provincia ha costado mucho esfuerzo y es producto de la impronta de trabajo colaborativo, vital para el desarrollo y evolución colectiva.

El conductor de la Renovación sostuvo que las quejas por las inacciones del Gobierno Nacional no resuelven los problemas que tiene Misiones, agregando que “en política siempre recomiendo desarrollar ideas superadoras, desde nuestro espacio político tenemos ideas para resolver el veto presidencial. La ley suprema existe, la hemos ganado para todos los misioneros. El veto la suspende temporariamente pero no atenúa nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra participación”. Con inteligencia, con pasión y con carácter, sin gritar y sin un slogan inadecuado propuso “impulsar ideas para el desarrollo económico, de infraestructura, comercial, educativo, medioambiental y político”.

Tanto Juntos para el Cambio como el Frente de Todos demostraron toda vez que les tocó dirigir los destinos del país que sólo les ha interesado imponer sus respectivas agendas nacionales en la provincia de Misiones, con prioridades muy distintas a los verdaderos intereses de la ciudadanía. Lo expresado tiene su fundamento en dos hechos concretos vinculados al desarrollo económico de nuestra provincia mediante herramientas tendientes a reducir el impacto de las asimetrías, tan dañinas para una provincia que tiene el 90% de sus límites fronterizos internacionales. Estos hechos, traídos a colación fueron la falta de reglamentación del Artículo 10 de la Ley de Pymes durante el gobierno de Mauricio Macri y más recientemente, el veto presidencial de Alberto Fernández del Artículo 123 de la Ley de Presupuesto 2021 que le otorgaba facultades para crear una zona aduanera especial en Misiones, una herramienta pensada por el Conductor de la Renovación, Carlos Rovira para mitigar las históricas asimetrías con Brasil y Paraguay.

La provincia de Misiones a esta altura es digna merecedora de una reparación histórica por los años en los que ha padecido el olvido por parte del poder central, para ello es necesario que el Congreso de la Nación cuente con la presencia de Diputados Nacionales comprometidos con el Pueblo, con la historia y que enarbolen los sueños inspiradores del Misionerismo, sólo así podrá materializarse una verdadera evolución colectiva.

(*) Escribe Nicolás Marchiori – Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis. Posgrado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer.