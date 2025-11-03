La diputada provincial Suzel Vaider presentó un informe detallado de su gestión 2022-2025, disponible para que cualquier misionero pueda conocer de cerca su trabajo.

En un gesto que todavía es poco frecuente en la política argentina, la diputada del Frente Renovador de la Concordia, Suzel Vaider, decidió abrir sus archivos y presentar un informe completo de sus cuatro años de gestión legislativa.

El documento, moderno y digital, sintetiza su labor parlamentaria, desde los proyectos presentados y leyes sancionadas, hasta la gestión territorial y las acciones de integración regional. En total, Vaider presentó más de 40 proyectos de ley, de los cuales 4 fueron sancionados, presidió la Comisión de Presupuesto y gestionó la aprobación anticipada de partidas provinciales para 2025 y 2026. Además, tramitó más de 800 expedientes atendiendo demandas concretas en distintas localidades de Misiones.

El informe, disponible en Instagram (@suzel_vaider), en PDF y a través de un código QR, está organizado por ejes: desarrollo provincial, cultura misionera, inclusión e innovación, negocios ambientales, salud y seguridad. Cada sección ofrece estadísticas y enlaces para profundizar en las acciones realizadas, pensado para que la ciudadanía pueda recorrerlo de manera ágil y directa.

Vaider destacó que uno de sus objetivos fue fortalecer las relaciones regionales e internacionales, visibilizando oportunidades económicas para Misiones. “Cada proyecto, cada gestión, cada visita a un municipio tuvo un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó.

No es la única diputada que presenta un informe, pero sigue siendo la excepción más que la regla. Y ese gesto, de abrir su trabajo a la ciudadanía y permitir que cada uno saque sus conclusiones, marca un paso firme hacia una política más transparente y cercana.

El informe completo se puede consultar aquí.