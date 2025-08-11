En base a datos oficiales del INDEC, el Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA relevó que la modalidad de pago con plásticos representó el 46% del total de compras en los supermercados. Es un alza de 7 puntos porcentuales en la gestión Milei: en diciembre de 2023, los consumos con tarjeta de crédito en los súper llegaban al 39%. En ese mismo lapso, el uso de tarjetas de débito retrocedió del 34% al 27%, mientras los pagos en efectivo cayeron del 20% al 16%.

“Esta dinámica sugiere que una proporción creciente de los hogares estaría apelando al endeudamiento para cubrir consumos básicos mensuales, como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad”, planteó el trabajo del Centro RA de la Facultad de Económicas de la UBA, coordinado por Mara Pegoraro.

Eso en un contexto donde el nivel de ventas en supermercados, mayoristas y minoritas se ubicó a mayo, último dato oficial disponible, 30% promedio por debajo del registrado en diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei.

Según los datos del INDEC, las ventas en los mayoristas acumularon una baja de 5% en los primeros cinco meses de 2025, mientras las grandes cadenas minoristas tuvieron un repunte de 6,1% interanual en el mismo período.

“El crecimiento sostenido que mostraron las ventas en supermercados en los primeros meses del año no ha sido suficientes para compensar la caída que acumularon entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que es cercana al 10%”, sostuvo el informe de la UBA.

Se usa más la tarjeta de crédito y también crece la mora

La tarjeta de crédito le ganó terreno a la de débito en el segundo trimestre del año, según el reciente índice Payway. Sobre el total del volumen operado, con un 63,2%. Es una mejora de 5,4 puntos en la participación con respecto al segundo trimestre de 2024.

Entre abril y junio de este año, la cantidad de operaciones con tarjeta de crédito creció 10% de manera interanual. Las compras en un pago captan el 58,3% del total, mientras los planes de cuotas ganaron participación en el último año al pasar de 29,1% a 34,8%.

Junto con el mayor uso de las tarjetas de crédito, también aumentaron los atrasos en los pagos. Según datos del Banco Central, a mayo, la mora en las tarjetas de crédito de las familias fue llegó a 4,2% del total y mostró un salto de 1 punto porcentual con respecto a abril. En la comparación con el mismo mes de 2024, el alza fue de 2,2 puntos.

Por qué la gente usa cada vez más la tarjeta de crédito para comprar en el súper

Detrás de la estadística, suele haber una serie de factores que ayudan a explicar los motivos por los que más familias optaron por la tarjeta de crédito para financiar sus gastos corrientes.

Promociones agresivas de las propias cadenas de supermercados y de las emisoras de tarjetas, como descuentos por pagar con esa modalidad o reintegros de 30% o 40%; o no contar con el dinero para una compra impostergable forman parte de esos factores que el consumidor tiene al momento de pagar.

La economista Florencia Iragui, de la consultora LCG, planteó que detrás del comportamiento “puede estar el atractivo de consumir con promociones bancarias, el hecho de sacar ‘cierta ganancia’ en algunos días, o que no se cuente con el dinero en el momento que se necesita hacer la compra y usar la tarjeta de crédito como un prestador de cortísimo plazo, pero no puede generalizarse».

Para Pegoraro, del Centro RA de Económicas de la UBA, la explicación debe buscarse con el menor poder adquisitivo del salario y necesidad de crédito para comprar bienes básicos. “No solo cambió el método de pago, sino que las ventas cayeron, entonces esto puede implicar que a la gente no le alcanza y requiere de financiamiento”, abundó.

Osvaldo del Río, de la consultora Scentia, planteó que “por lo general, las compras en súper son 40% con medio de pago electrónico (tanto crédito como débito) y 60% efectivo, pero el 40% con tarjeta concentra más del 60% de la facturación”. Y consideró que el alza del uso de tarjetas de crédito en las compras del súper fue “circunstancial” en mayo.

Ese mes estuvo la edición del Hot Sale, donde marcas y grandes cadenas apelaron a fuertes descuentos y la gente aprovechó las ofertas y las cuotas sin interés.

La situación parece haber cambiado para junio: según el último reporte de esa consultora, el consumo masivo volvió a caer tras tres meses en alza. Marcó una contracción de 0,8% contra mayo y el acumulado en el primer semestre quedó con un leve positivo de 0,4%.

