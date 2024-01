El Banco Central (BCRA) oficializó este lunes el valor de la tasa de interés aplicable para las operaciones de crédito realizadas durante enero de 2024.

A través de la Comunicación B y en sintonía con las valoraciones devenidas de diciembre 2023, el guarismo ascenderá al 140,86% promedio mensual ponderado por monto y en porcentaje nominal anual.

«El valor de la tasa de interés del sistema financiero para operaciones de préstamos personales sin garantía real que se menciona en el punto 2.1.2. de la sección 2 de las normas sobre ‘Tasas de interés en las operaciones de crédito’, correspondiente a la información de diciembre 2023, será aplicable para las operaciones del ciclo de facturación de enero 2024», amplió el segundo del texto reglamentario.

Compras con Tarjetas de crédito: cómo impacta la suba de la tasa de interés

Según la información que se desprende de la Comunicación A 7937 del BCRA, la tasa no podrá superar en más del 25% el guarismo promedio del sistema financiero para las operaciones de préstamos personales sin garantía real. Desde enero 2024 ascenderá al 140,86%.

En aplicación real referida a forma de cómputo, el valor configurará los saldos financiados entre las fechas de vencimientos donde surgiera el monto adeudado.

Además, será la tasa a aplicar cuando no se abone el pago mínimo convenido consignado en el resumen mensual y sobre el importe no cancelado exigible, de forma tal que no podrá capitalizarse.

Tarjetas de crédito: opciones para pagar el resumen de la tarjeta

Pago mínimo: se trata del monto mínimo que hay que pagar para evitar problemas legales. Además, si no se abona este monto, al tiempo se bloquea el plástico, por lo que el usuario quedará imposibilitado para seguir recibiendo dicho financiamiento.

Pago parcial: este tipo de pago no llega a saldar el total del resumen de ese mes. Por lo tanto, el saldo restante queda pendiente y genera intereses. El cálculo queda sujeto al importe que quede pendiente y al tiempo de demora en la cancelación.

Pago total: este tipo de pago es que se lleva a cabo cuando se efectúa el pago de la suma total del resumen de ese mes. Eso también incluye los intereses incluidos que pudiera haber y los gastos administrativos del banco.

Fuente: Ámbito