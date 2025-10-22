Un insólito caso de estafa familiar fue esclarecido por efectivos de la Comisaría Quinta de Oberá, dependiente de la Unidad Regional II, luego de que un jubilado denunciara que desconocidos habían gestionado millonarios préstamos desde su cuenta bancaria.

Tras las averiguaciones, los investigadores determinaron que la principal sospechosa era nada menos que su nuera, quien habría utilizado la aplicación Home Banking para tramitar créditos por más de 16 millones de pesos, dinero que luego fue transferido a su propia cuenta.

El hecho se conoció ttas la denuncia y luego qué Ramón D.L. (64), vecino de Oberá, constatara junto a su esposa María Luisa M., que ambos figuraban con préstamos activos que jamás habían solicitado. Las operaciones se habían gestionado desde un teléfono celular, y el dinero transferido a una cuenta perteneciente a Brenda Agustina F. (27), y familiar directa de los damnificados.

La detención se concretó ayer martes por la tarde, alrededor de las 17 horas, cuando los efectivos acudieron al domicilio de la mujer, ubicado sobre la calle Aristóbulo del Valle, donde fue demorada y notificada de la causa por estafa, quedando supeditada a la investigación judicial.

La Policía continúa con las diligencias para establecer si existen otros implicados y lograr la recuperación del dinero sustraído.