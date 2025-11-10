En medio de versiones que circularon en redes y grupos de WhatsApp sobre un supuesto riesgo de derrumbe en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, la Municipalidad de Posadas salió a desmentir categóricamente esas afirmaciones.

El secretario de Planificación Estratégica y Territorial, Marcelo Mazur, aclaró en diálogo con LT 17 Radio Provincia que el histórico espacio cultural no presenta fallas estructurales y que las obras en marcha forman parte de un plan integral de modernización.

«Ante lo que se está divulgando, que tiene una falla estructural, es completamente mentira», aseguró Mazur.

Obras y mejoras en marcha

El funcionario explicó que el anfiteatro —que supera los 50 años de historia— está atravesando un proceso de renovación total, iniciado el año pasado, que incluye la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM), la reforma del bajo escenario y mejoras en los sectores técnicos y de camerinos.

«Vimos la necesidad de hacer esto en el Anfiteatro, para brindar mejores condiciones a los artistas y técnicos. Ya el año pasado se trabajó en accesibilidad antes de la Fiesta del Litoral», recordó.

Mazur reconoció que existen filtraciones en la losa del techo, pero aclaró que no implican riesgos estructurales.

«Todo aquel que vive en Misiones sabe que estas estructuras sufren filtraciones, y eso tampoco escapa al Anfiteatro. Pero no puede poner en peligro de colapso», explicó.

Modernización con fondos propios

El secretario detalló que las obras se financian con recursos municipales, por lo que el ritmo de los trabajos depende de la disponibilidad presupuestaria. Aun así, garantizó que el Anfiteatro «estará en condiciones adecuadas para futuras ediciones del Festival del Litoral».

Por esa razón, este año el tradicional festival se trasladará al Parque La Cascada, un espacio que ofrece mayor capacidad y accesibilidad para el público.

«Se pueden hacer los eventos con total normalidad y seguridad para los asistentes. Es una alternativa válida y segura», sostuvo Mazur.

Festival del Litoral 2025: abierto y accesible

Mazur invitó a la comunidad a participar de la edición 2025 del Festival Nacional del Litoral, que contará con entrada libre y gratuita.

«Las condiciones de accesibilidad están dadas para todas las personas, incluso para quienes tienen diferentes discapacidades. Va a ser un evento muy lindo, amplio y abierto», afirmó.

El funcionario destacó además que, pese al cambio de sede, el espíritu del festival se mantiene intacto:

«Algo que tuvimos muy en cuenta y no lo estamos perdiendo es que el Festival se sigue desarrollando a la vera de nuestro Río Paraná», concluyó.