Ni el peso de su historia centenaria, ni su tamaño, ni su lugar en el mercado yerbatero alcanzaron para blindar a Las Marías de la crisis. La empresa con sede en Gobernador Virasoro, Corrientes, inició un proceso de recorte brutal que golpea a sus trabajadores en plena recesión.

1.800 empleados en la cuerda floja

Con más de 1.800 trabajadores y presencia en yerba, té, ganadería y forestación, la firma empezó a aplicar “reacomodamientos”. Traducción: despidos, suspensiones y reubicaciones en condiciones impuestas unilateralmente.

El costo lo pagan los de abajo

Ni el directorio ni el capital empresario absorben el golpe. La estrategia es clara: reducción de costos y achique de personal. Quienes no acepten el nuevo esquema laboral son directamente invitados a renunciar.

Un golpe que trasciende a Las Marías

El ajuste no es un hecho aislado. Forestadora Tapebicuá SA, otra gigante del sector, lleva casi dos meses paralizada y 480 trabajadores suspendidos. La recesión arrasa con empresas históricas y deja a miles en la incertidumbre.

Libre mercado sin red de contención

Aunque Las Marías exporta buena parte de su producción y se presenta como un grupo económico fuerte, ni siquiera eso le alcanza en un modelo económico que dejó de lado cualquier intervención estatal. En Corrientes, una provincia con escasa base industrial, la pérdida de este bastión productivo se siente aún más fuerte.

El futuro: más dudas que certezas

En los pasillos de la yerbatera reina la preocupación. Nadie sabe cuántos empleos más caerán en la próxima semana. Lo que sí está claro es que, en la Argentina del ajuste, ni las empresas centenarias están a salvo.