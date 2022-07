Verónica Sosa es una posadeña de 27 años. Es activa, positiva, empoderada y como la gran mayoría de los jóvenes, está llena de sueños. La descripción es simple y hasta lógica para el general de las personas de su edad. Sin embargo, no lo es para quien la mayor parte de su vida fue una materia pendiente realizar un cambio. Bajar de peso era su gran anhelo. Y hace tres años tomó la decisión de ir por esa meta. “Hoy me veo y no puedo creer que esté acá hablando con vos, contándote sobre el deporte que practico y lo feliz que me siento”, expresó con mucha alegría la atleta.

Logró bajar 40 kilos y en paralelo se abocó al deporte que le dio un giro a su vida: el Kick Boxing. Desde que comenzó a practicar esta disciplina compitió en siete torneos, consiguiendo el primer puesto en cada uno de ellos. Su buena performance la llevó a integrar la Selección Argentina. “Sin lugar a dudas el poder de hacer que las cosas sean posible, solamente, lo tiene uno mismo. Es solo tomar la decisión”, reflexionó en una entrevista con ENFOQUE.

“Este es el segundo año que integro la Selección. Todo comenzó el año pasado cuando obtuve la primera medalla de oro en una competencia en la provincia de Corrientes. Este año, en el mes de junio, seguí con buena racha y logré dos medallas de oro y una de plata en el Open de la provincia de Formosa”, destacó.

Superación

A dos años de haber comenzado a practicar Kick Boxing, Verónica empezó a ver los cambios en su cuerpo, y superarse a sí misma fue su otra meta. “Después de dos años de entrenamiento, de haber bajado muchos kilos, quise ir por más. Mi entrenador y coach, Paolo Galarza, me motivó a participar de las distintas competencias. Le estoy muy agradecida por ese empuje y confianza”.

Verónica con su entrenador y coach, Paolo Galarza.

Al comienzo la joven solo buscaba superarse, pero los buenos resultados que fue consiguiendo en los distintos certámenes, la motivaron a ir por más. “En mi primera participación estaba muy nerviosa y ansiosa, pero pese a ello logré me quedé con el primer puesto en mi categoría. Después participé de mi primer ´Open Nacional´ en Corrientes, donde también gané y clasifiqué para el Sudamericano de Brasil”, contó.

El click del cambio

“Mi vida siempre fue muy sedentaria, vivía picoteando, no caminaba nada. No encontraba algo que me motivara. De adolescente fui a gimnasios, bajaba de peso, pero dejaba el gym y volvía a engordar. Con el Kick Boxing encontré esa verdadera motivación y de ser un deporte que lo practicaba tres veces a la semana, se convirtió hoy en un estilo de vida, con entrenamientos en doble turno”, enfatizó.

Al analizar las razones que la empujaron a volcarse de lleno a este deporte, Verónica fue contundente y afirmó que “si la decisión no sale de uno, no arrancás».

«Hoy mi mamá se sorprende de mi actitud y pasión por la actividad que hago. Mis hermanitos comenzaron lo mismo motivados por mi y hoy me dicen que me quieren imitar, y eso está bueno porque hoy puedo motivarlos a estar activos”, manifestó emociona al hablar de sus hermanos y lo que hoy puede generar en ellos.

Es que su niñez y su adolescencia fueron etapas que ella debió lidiar con planteos sobre una necesidad de un cambio. “Nunca me voy a olvidar que a los seis años me llevaron a un nutricionista y que a un niño le digan ‘no podés comer chocolates’, ‘no tomar gaseosa’, ‘no esto y lo otro’, no está bueno”, recordó.

Aseguró que siempre buscó ese cambio, leía mucho sobre cómo bajar de peso y un posteo en redes sociales sobre una chica que logró adelgazar varios kilos, activó sus ganas. “Me pregunté cómo pudo, la seguí y cuando comencé a entrenar sentía que podía. Hoy busco superarme siempre”.

Reconoció que su aspiración, al comienzo, era solo adelgazar. “Hoy me siento muy bien en todo. Era muy loco que no me gustaba verme al espejo, no arreglarme, ni teñirme el pelo. Hoy me gusta todo lo que veo en mí”, aseguró.

“Si te propones objetivos, la vida es mucho más linda”, cerró Verónica a modo de reflexión.