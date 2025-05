La Libertad Avanza, con el vocero candidato Manuel Adorni a la cabeza, se impuso este domingo en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires y le dio un duro golpe al oficialismo PRO, que por primera vez perdió a nivel local y terminó en tercer lugar, por debajo del peronismo. Las denuncias del macrismo por un viral fake impulsado desde cuentas libertarias empañaron la jornada, que contó con baja participación.

La boleta libertaria obtuvo 30,1% de los votos escrutados, lo que la catapultó al primer lugar en los comicios porteños, desdoblados de la contienda nacional y sin PASO. Detrás quedó Leandro Santoro, candidato de Es Ahora Buenos Aires, con 27,4%, quien relegó al tercer escalón a la diputada nacional Silvia Lospennato, con escasos 15 puntos. La afluencia de votantes se ubicó apenas en 53%.

Con la victoria libertaria, el bloque que conduce Pilar Ramírez en el Palacio Legislativo no solo logró renovar las seis bancas que ponía en juego, sino que, además, conquistó cinco nuevos lugares y elevó el número de integrantes a trece (13), que se amplía a 14 con exlibertarios. Así las cosas, a partir de diciembre, cuando inicien mandato Adorni y sus compañeros de lista, podrá ampliar la influencia sobre los proyectos que circulen en el recinto, tanto los que impulse el macrismo como el resto de la oposición.

La victoria de LLA fue una de las novedades de la noche, no solo por el triunfo en sí sino porque se convirtió en la segunda minoría. El tercio de votos obtenidos permitirá que ingresen a la Legislatura a Adorni, Solana Pelayo, Nicolás Pakgojz, Andrea Freguia, Diego Vartabedian y Juan Fernández, además de revalidar las bancas de Juan Pablo Arenaza, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas y Marina Kienast .

La derrota del PRO fue el segundo punto destacado de la elección: es la primera vez que el partido fundado por Macri no consagra en un comicio local: hasta hoy, cosechaba una recha de invictos continuados desde el 2007. Así, no pudo retener la hegemonía en el distrito y cayó contra su principal rival en la disputa por el voto antiperonista.

La caída del PRO en las urnas supone además un revés para el espacio que conduce Darío Nieto en el Palacio Legislativo, ya que quedará debajo de LLA en volumen de bloque. El resultado final les permitió obtener cinco bancas, es decir, renovar dos de las que pusieron en juego y sumar tres nuevas (ingresan Lospennato, Hernán Lombardi, Laura Alonso, Darío Nieto y Rocío Figueroa). De esta manera, el bloque que hasta hoy eran siete propios tendrá diez integrantes desde diciembre -pese a la salida de larretistas y bullrichistas. Sin embargo, realizó la peor elección a nivel local, por lo que no alcanzó las expectativas previstas que tenían como objetivo ampliar aún más la influencia en el hemiciclo para sostener la agenda del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Por el lado del peronismo, pese a no lograr la victoria, fue una de las mejores performance de medio término. Desde la irrupción del PRO, obtuvo 11,61% en 2009, 21,62% en 2013, 21,74% en 2017 y 25,06% en 2021. Sin embargo, el objetivo del espacio era alzarse con la victoria.

De todas maneras, el resultado final le permitirá ampliar el tamaño del bloque que conduce Claudia Neira. El PJ porteño ostenta hoy por hoy la primera minoría con 18 bancas. En la elección de esta noche, puso en juego ocho, pero obtuvo diez, de manera que no solo logrará sostener su supremacía sino que podrá ampliarla con dos nuevos integrantes: ingresarán Santoro, Claudia Negri, Federico Mochi, Mariana González, Juan Pablo Modarelli, Noemí Geminiani, Alejandro Salvatierra, Bárbara Rossen, Francisco Caporiccio y Berenice Iañez. A partir de diciembre, estará integrado por 20 miembros, es decir, un tercio de la Legislatura, número suficiente para, entre otras cosas, frenar el avance de proyectos como Ficha Limpia.

Fragmentación

Otro aspecto relevante de la elección de este domingo fue el resultante de la fragmentación de Juntos por el Cambio, propiciada por el acercamiento del PRO hacia LLA durante el 2024 a nivel nacional, con fallidas negociaciones para concretar un frente electoral porteño. Finalmente, la decisión del PRO, UCR y Coalición Cívica de ir por cuenta propia fue contraproducente para el trío: Paula Oliveto (Coalición Cívica-ARI) compitió con lista propia y cosechó apenas 2,5%, mientras que Lucille «Lula» Levy de Evolución (UCR, Partido Socialista y GEN) registró 2,3%. Ninguna de las dos listas lograron revalidar las bancas que ponían en juego.

Por detrás de Lospennato apareció en cuarto lugar con 8% el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta, cuyo bloque Volvamos Buenos Aires ingresará a la Legislatura con tres lugares, que se sumarán a los dos que ya representan a Confianza Pública, el partido de Graciela Ocaña que integra el frente. Larreta rompió con el oficialismo y se convirtió en un crítico acérrimo de la gestión de su sucesor, Jorge Macri, lo que le valió el repudio del macrismo.

El Frente de Izquierda – Unidad, que llevaba a la diputada Vanina Biasi como punta de lanza, también conquistó una banca, al obtener un 3,16%, pero se quedó a las puertas del objetivo de mínima: revalidar los dos curules que ponían en juego, de manera que el bloque quedará compuesto por dos bancas a partir de fin de año.

Párrafo aparte para quienes, además de Oliveto y Levy, no lograron superar el 3% de umbral mínimo para ingresar a la Legislatura. Es el caso de Ramiro Marra (Unión de Centro Democrático) que apenas obtuvo 2,6%, Alejandro Kim (Principios y Valores) con 2,03%, Ricardo Caruso Lombardi (Movimiento por la Integración y Desarrollo) con 1,6%, Yamil Santoro de Unión Porteña Libertaria con 0,67% -que dejará la Legislatura- y Juan Manuel Abal Medina (Justa y Soberana) 0,5%.

Así las cosas, el oficialismo PRO vio surgir esta noche un nuevo rival de la mano de LLA, al que se suma el crecimiento del peronismo, en un distrito en el que tendrá otros dos años de gestión hasta completar el período iniciado en 2027. Será una segunda mitad de mandato más que desafiante para el alcalde y su cuerpo legislativo, ya que deberá negociar por izquierda y por derecha para hacer avanzar proyectos clave para la gobernabilidad.

Polémica por el video fake

La jornada estuvo marcada por la circulación ayer en redes sociales de un video hecho con Inteligencia Artificial (IA) en el que un falso Mauricio Macri afirmaba que su candidata Lospennato no se presentaría en los comicios. El material circuló desde cuentas afines al oficialismo, como la de Daniel Parisini —conocido en redes como “Gordo Dan”—. También se identificaron otras cuentas, como @TommyShelby_30, @ElTrumpista y @MileiEmperador, entre las que compartieron el contenido en forma casi simultánea.

Esta domingo por la mañana, Mauricio Macri convocó a una conferencia de prensa en la que apuntó contra LLA y en particular contra el asesor presidencial, Santiago Caputo. “Lo que vivimos ayer es una locura, rompe todas las reglas de juego», dijo y agregó: “Nunca en una mañana tuve que convocarlos para hablar de intento de fraude digital. No me digan ahora que son tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso del Gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos con Inteligencia Artificial».

El contenido fue retirado por orden judicial, tras comprobarse que se trataba de información falsa atribuida mediante el uso de inteligencia artificial. “A los del PRO se los ve muy de cristal», le respondió el presidente Javier Milei y calificó a Macri “es un llorón». La pelea, profundizada tras la derrota de Ficha Limpia, tuvo un veredicto esta jornada con el aval porteño a los libertarios. Restará por ver qué ocurrirá de acá en más en la relación entre ambos espacios.

Fuente: Ámbito