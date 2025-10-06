La Libertad Avanza (LLA) solicitó formalmente ante la Justicia Electoral la reimpresión de las boletas electorales de la Provincia de Buenos Aires, para que Diego Santilli encabece la lista en reemplazo de José Luis Espert.

El pedido, que incluye el diseño y la tirada completa de las boletas, implicaría un gasto aproximado de 15 mil millones de pesos, según estimaciones oficiales. La medida se produce a pocas semanas de las elecciones y plantea desafíos logísticos y económicos considerables, dado que las boletas actuales ya fueron impresas y distribuidas en gran parte de la provincia.

El procedimiento requiere la aceptación formal de la renuncia de Espert, la validación judicial de la nueva lista y la autorización para iniciar la impresión de las nuevas boletas, lo que convierte al proceso en un operativo complejo y costoso, con un impacto directo en los recursos destinados a la organización electoral.

El debate ahora se centra en si la reimpresión es viable y justificable a tan pocos días de los comicios y con un costo que asciende a miles de millones de pesos.