La Cámara de Representantes de Misiones estableció un marco normativo para el fomento del emprendimiento, con el objetivo de potenciar y reconocer el valor de los emprendedores en la economía local como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo económico de la provincia.

La norma aprobada en la sesión unifica proyectos presentados por las diputadas Anazul Centeno y Rita Núñez, y por los ex legisladores Fernando Meza, Juan Pablo Ramírez, Cristina Novoa y Nicolás Daviña. También se aprobaron otras normas para prevenir las adicciones y el consumo problemático, mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, e incrementar los recursos culturales de la provincia.

En la ley, se considera emprendedor a toda persona que inicie nuevos proyectos productivos, predisponiéndose a asumir riesgos; mientras que por emprendimiento se entiende el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin, con posibilidad de obtener ganancias económicas.

Los objetivos de este marco regulatorio son reconocer el valor de los emprendedores para establecer mecanismos que permitan su desarrollo y crecimiento; favorecer el uso de dispositivos y soportes digitales para la promoción y venta de sus productos y servicios; e impulsar la actividad productiva generando fuentes laborales e igualdad de oportunidades.

También, fomentar la permanencia de los jóvenes emprendedores en la provincia; promover la cultura del emprendimiento con responsabilidad social y ambiental; generar el desarrollo de aptitudes en el emprendedor que permitan la toma de decisiones para alcanzar sus objetivos; e incrementar el valor comercial de los productos elaborados y servicios prestados por el emprendedor.

Con la ley sancionada se creó un centro de formación de emprendedores para alentar el pensamiento creativo, capacitar y transmitir conocimientos al emprendedor y brindarle las herramientas necesarias para los procesos de creación, desarrollo y sostenimiento del emprendimiento. También, un registro de emprendedores de la provincia, y se instituyó como “semana del emprendedor” a la tercera del mes de noviembre de cada año, para visibilizar y potenciar esta actividad.

Al momento de aprobarse la ley, la legisladora Anazul Centeno dijo que, “iniciar una actividad productiva por cuenta propia hoy en día, es un acto de valentía por parte de quien lo inicia, cargado de sueños, anhelos y expectativas, pero que tiene un impacto económico local importante ya que activa el circuito económico, y la manufactura artesanal da valor agregado a materias primas en su mayoría obtenidas en el ámbito del comercio local generando un incremento en la circulación económica, lo que sin duda impacta en las familias misioneras”.

La legisladora mencionó diferentes organismos, programas y herramientas tales como el programa “Hecho En Misiones”, el Fondo de Créditos Públicos para La Mujer Misionera -más conocido como el Banco de la Mujer-, el Programa Misión Emprender, la Expo Mujer, el Fondo de Crédito de Misiones, el Espacio de Incubadoras de Misiones para el acompañamiento del Emprendedor, la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones, y resaltó que “el espíritu del emprendedurismo es el motor de progreso dentro de cualquier sociedad, es por eso que el fomento a la cultura del emprendimiento es fundamental para aumentar la productividad y el crecimiento económico de nuestra provincia”.

Por su parte, en los fundamentos del proyecto, Rita Nuñez señala que se quiere brindar “a comerciantes y productores la oportunidad de aprender, actualizarse, construirse y elaborar un plan de negocios o de ventas lo más ambicioso que sus ganas les permitan construir”.

La diputada advirtió que “el desafío actual es estar en varios ‘frentes’, porque ya no bastará con tener el local abierto, si no que será necesario que estén abiertos todos los canales de relación con el cliente, estar en todos los sitios donde esté el cliente y además no de cualquier manera, sino con ofertas adecuadas y dando una respuesta homogénea”.

Ratificación

En la sesión, los diputados aprobaron el Consenso Fiscal 2020, que había sido suscripto por el gobernador de Misiones, y los de otras provincias, con el presidente de la Nación, ratificando todo lo actuado como representante de la provincia. La aprobación se realizó teniendo en cuenta los beneficios del acuerdo formalizado, y en respuesta a la solicitud efectuada por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura.

La diputada Natalia Rodríguez dijo que “fue necesario volver a unificar criterios entre la Nación y las Provincias, persiguiendo la armonización y simplificación del sistema tributario, que incluye una intensificación de intercambio de información sobre la titularidad de bienes inmuebles, el ingreso de las provincias al Padrón Federal de Ingresos Brutos y el diseño de un programa de coordinación de normas impositivas, regímenes de retención, percepción y recaudación y regímenes especiales para pequeños contribuyentes”.

La legisladora destacó “la coherencia de la provincia que mantiene un diálogo permanente con el Gobierno Nacional en pos del crecimiento de nuestra provincia, y la construcción de una nación mejor”; y expresó que “el hecho de tener las cuentas ordenadas y manejar los recursos con responsabilidad y compromiso, nos permite avanzar de manera permanente y sostenida, con previsibilidad y seguridad para la administración responsable de los recursos de los misioneros”.

“El Consenso no implica subir los impuestos sino que se generaron, en el marco de la pandemia, beneficios para los sectores afectados y medidas económicas financieras específicas que lograron la reactivación económica, además de poder dar cobertura de salud a la población, invirtiendo en el crecimiento de la capacidad de atención en toda la provincia, a través de las habilitaciones de nuevos hospitales, nuevas camas y servicios, lo cual está más que demostrado en este momento que estamos transitando”, dijo Rodríguez.

Consumos problemáticos y adicciones

La Cámara de Representantes, por iniciativa de los diputados Mariela Aguirre, Carlos Rovira y otros legisladores con mandato cumplido, creó el Programa Provincial de Prevención y Asistencia Integral de Consumos Problemáticos y Adicciones.

Los objetivos de este programa son fortalecer el sistema público de atención sanitaria y universal para el abordaje del consumo problemático; implementar estrategias de intervención socio sanitarias que posibiliten la detección precoz del inicio del consumo problemático; y promover campañas de sensibilización acerca de las consecuencias derivadas del consumo de las sustancias psicoactivas legales e ilegales.

Además, se orientará a vincular los distintos sectores e instituciones del ámbito público y privado para que actúen de manera conjunta ante el consumo problemático y las adicciones; instituir modelos de atención basados en fundamentos científicos, ajustados a principios ético sociales orientados a la rehabilitación y reinserción familiar, laboral y comunitaria del paciente; establecer la aplicación de la alternativa terapéutica más conveniente al paciente, que resulte menos invasiva y limitante de su libertad; y elaborar mecanismos de reinserción educativa y laboral para las personas asistidas.

Por consumo problemático se entienden aquellos consumos que, mediando o sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente en forma crónica la salud física o psíquica del sujeto y sus relaciones sociales; mientras que la adicción es concebida como una enfermedad física y psicoemocional que crea dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.

Por otra parte, en la norma sancionada se creó el Centro Provincial de Asistencia Integral para el Control de las Adicciones con sedes en las ciudades de Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.

En la sesión, la diputada Mariela Aguirre manifestó que “es una problemática que pone en jaque al sistema de salud, a los profesionales, a la familia, y a la sociedad, por eso dentro de este contexto es importante la creación de este programa, como así también la de los centros, para trabajar con la población de los distintos grupos etarios, en la prevención o en la detección temprana y en la rehabilitación”.

“La información es el único elemento preventivo que podemos tener nosotros para prevenir las adicciones, por ello es importante la creación de este programa, que va a tener como organismo de aplicación al Ministerio de Prevención de Adicciones, y va a permitir también vehiculizar las políticas públicas del mismo y la creación de los centros como manera de reforzar al sistema sanitario, al sistema social, darle cercanía a las personas y darles un espacio de contención” expresó.

Para Rovira “la prevención debe estar contenida en un sistema de responsabilidad compartida, donde se incluya a todos los actores sociales como ser las familias, las instituciones educativas y el Estado, formando una herramienta que brinde los elementos necesarios para la prevención del consumo; las medidas legales y sociales que sean requeridas, además de la asistencia a quienes ya han caído dentro de este flagelo”, según argumentó en el proyecto presentado.

Adultos mayores

La Legislatura sancionó una ley para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Para concretar esta medida, unificó 19 proyectos que habían sido presentados en el ámbito parlamentario con el objetivo de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos en adultos mayores. La ley aprobada contribuirá con la inclusión, integración y participación en la sociedad de las personas que tengan 60 años o más.

Algunos de los objetivos de esta norma son: proteger y atender a las personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos; promover una vida plena, independiente y autónoma; favorecer su identidad cultural; garantizarles un trato digno, preferencial y especializado en todos los ámbitos; y fomentar su permanencia en el entorno familiar y desalentar el ingreso a establecimientos residenciales.

También se busca garantizar a las personas mayores la accesibilidad al sistema de salud; la mejora en la calidad de vida; la educación para la salud; y la realización de los controles médicos preventivos; entre otros propósitos.

Además, se pretende promover para estos individuos el acceso a la educación, al manejo de las nuevas tecnologías, a mercados laborales y a actividades culturales, recreativas y deportivas

La sanción tuvo en consideración proyectos presentados por oportunamente los legisladores Carlos Rovira, Anita Minder, Roque Gervasoni, Héctor Llera y Rossana Franco; por los ex diputados Víctor Kreimer, Lidia Batista; Oscar Alarcón; Hugo Escalada; Mabel Pezoa; y María Inés Rebollo; y los Parlamentos de la Mujer de los años 2018 y 2021.

En la ley se creó el Consejo Provincial de las Personas Mayores para coordinar acciones que garanticen sus derechos; y del Sistema Provincial de Centros de Día para Personas Mayores, con el fin de impulsar la creación de servicios que aseguren a estos individuos el desarrollo personal y emocional, el fortalecimiento de sus vínculos sociales. Y se instituyó el 15 de junio de cada año como “Día de toma de conciencia sobre el derecho al trato digno y a una vida sin violencia de las personas mayores”.

Al momento de aprobarse la ley, Silvia Rojas se refirió a la iniciativa y manifestó que “esta pandemia nos obligó a acelerar un camino que ya lo veníamos transitando que es de la tecnología, y en esta transición los mayores afectados fueron y son las personas mayores a quienes les cuesta un poco más amigarse con la tecnología, y a través de esta ley tendrán las herramientas necesarias para capacitarse y contarán con programas que reducirán esa brecha que existe ente lo digital y lo generacional”.

“Esta ley corresponde a una serie de trabajos que realizamos de manera permanente y viene a mejorar la calidad de vida, a proteger y apuntar a la verdadera inclusión de nuestras personas mayores en una sociedad que se encuentra en permanentes cambios y progreso; de esta forma seguimos dando respuestas concretas atendiendo a las personas mayores, favoreciendo y posibilitando su integración plena”, expresó la legisladora.

En tanto, en los fundamentos de su proyecto, Rovira señaló que se pretende que “las personas mayores no permanezcan al margen del nuevo manejo del mundo tecnológico”. Si bien este tipo de medidas favorecerá el aprendizaje y la adquisición de nuevas competencias por parte de personas mayores, va más allá: “lo importante es que busca una sociedad que persigue la plena integración e igualdad entre las personas, independientemente de la edad, sexo o procedencia”.

Cultura

En la sesión, La Legislatura misionera declaró Patrimonio Histórico y Cultural a la biblioteca popular “Patricias Argentinas” de la localidad de San Ignacio, en respuesta a un pedido presentado oportunamente por las ex diputadas Lucía Gryceniuk y Silvana Giménez.

La legisladora Rossana Franco explicó que “la biblioteca fue creada el 25 de mayo de 1910, en el Primer Centenario de la Revolución de Mayo, y el nombre lo tiene justamente porque se hace un tributo a las mujeres que contribuyeron a la gesta de mayo y a la emancipación de nuestra patria”.

“El primer director de la biblioteca fue Carlos Herrera, y la misma es parte de nuestra historia misionera porque es la primera biblioteca de nuestra provincia”, destacó.

Por otra parte, por propuesta del diputado Hugo Passalacqua, se sustituyeron los artículos 1 y 2 de la Ley VI – 7, para incorporar el conjunto de ruinas jesuíticas de Corpus Christi como monumento y lugar histórico de la provincia.

Cuando se sancionó el proyecto, Passalacqua señaló que “Corpus Christi está omitida de ese decreto ley, realmente sin justificación, la propia reducción quedó tapada por el monte, invisible a los ojos del ser humano durante muchísimos años, hasta que hace cinco años empezamos a trabajar mucha gente para recuperar ese acervo cultural histórico de los misioneros”.

“Se ha trabajado mucho estos años para hacer el Centro de Interpretación, que debe ser el más lindo, además de el de San Ignacio, que deben tener hoy las Reducciones; se ha hecho un trabajo gigantesco entre la provincia y la municipalidad de Corpus Christi, y esta ley que incorpora esas dos palabras ‘Corpus Christi’ en su artículo 1, no hace más que titular ese bien, ese patrimonio cultural ancestral, al que debemos respetar”, dijo.

“La potencialidad y riqueza patrimonial que encierran estos sitios son inconmensurables y los misioneros debemos tomar conciencia del valor que poseen, de cara a las generaciones futuras, comprometiéndonos a salvaguardarlos y conservarlos, para así transmitirlos con la riqueza de su autenticidad”, expresó oportunamente en los fundamentos.

También instituyó como Capital Provincial y sede permanente de la Fiesta del Loro Pecho Vinoso a la localidad de Tobuna, en el departamento de San Pedro.

La autora de este proyecto, diputada Marta Bragañolo, al momento de fundamentar su propuesta en la sesión dijo que “el loro pecho vinoso es una especie en extinción, y su mayor población se encuentra en la localidad de Tobuna, y la comunidad sabe y se apropia de su distintivo, y le hacen una gala de conmemoración coincidentemente en la fecha del aniversario de la comunidad”.

“Es una iniciativa que nace a partir de la investigación realizada por el Grupo Conservacionista ‘Proyecto Selva de Pino Paraná’ con información precisa y datos que reflejaban la inminente desaparición de esta especie, y a partir de ahí comienza el trabajo articulado con las instituciones con el propósito de salvar a la misma”, explicó.

También, en los fundamentos, destacó que “en la organización de esta fiesta está involucrada toda la comunidad para llevar adelante el cronograma de actividades”. Y mencionó como ejemplo “el acto central, exposiciones de entidades y charla sobre el medio ambiente y reconocimiento del Loro Pecho Vinoso (Amazona vinacea), como también, almuerzo, peña artística y la presencia de varios artistas del medio”.