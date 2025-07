Como parte del lema del año 2025, que promueve la protección de niñas, niños y adolescentes, la lucha contra la violencia, los ciberdelitos, la accesibilidad digital, las cooperativas y la concientización sobre la Funga Misionera, se realizó en Oberá un taller teórico-práctico que contó con amplia participación de la comunidad.

El Parque Salto Berrondo de Oberá fue escenario de una jornada educativa y participativa centrada en la observación y conservación de la Funga Misionera. La propuesta forma parte de las actividades impulsadas por la Cámara de Representantes de Misiones en el contexto del lema del año 2025, y contó con el acompañamiento de legisladores, autoridades legislativas, equipos técnicos y público general.

La presidenta del Bloque Renovador, diputada Mabel Cáceres, fue la encargada de brindar la bienvenida institucional. “Saludo a todos en nombre del presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Herrera Ahuad, y del vicepresidente, Martín Cesino” expresó.

Cáceres se refirió al trabajo legislativo, y señaló que “el lema del año no es solo una frase que figura en documentos oficiales sino que es una herramienta de trabajo institucional que este año pone el foco en la protección de niñas, niños y adolescentes, el ciberdelito, la discapacidad, las cooperativas, los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, el cuidado del medio ambiente”.

Por su parte; la diputada Astrid Baetke, impulsora de la actividad, agradeció el acompañamiento y celebró la elección de la sede del taller: “Es un placer que hayan elegido Oberá para dictar este taller junto al equipo del IMIBIO”, manifestó.

Destacó el interés que despertó la convocatoria, al señalar que “se superó ampliamente la cantidad de inscriptos prevista, lo que habla muy bien del interés generado”.

Recordó que “hace unas semanas se sancionó la ley de protección de hongos comestibles, y este tipo de actividades se enmarcan en ese trabajo legislativo que se potencia gracias al lema del año”.

Además, invitó a sumarse a las siguientes instancias: “Mañana, a partir de las 9, en la Cámara de Representantes se va a compartir el recorrido del IMIBIO, que lleva más de siete años trabajando en esta temática, y también se presentará la Mesa Técnica de la Funga Misionera, con participación de organismos como Industria, Agricultura Familiar y el Ministerio del Agro” anunció.

En tanto, el intendente de Oberá, Pablo Hassan, celebró la realización del taller en su municipio: “Cuidamos y trabajamos mucho por nuestro medio ambiente, y conocer más sobre nuestro entorno es fundamental para seguir protegiéndolo” afirmó.

También brindó detalles sobre las obras en marcha para restaurar la laguna del Berrondo y reconfigurar el predio con forestación nativa y espacios seguros para visitantes.

La jornada reunió a representantes municipales, legisladores, equipos técnicos y vecinos interesados. Fue parte de una agenda institucional que busca acercar a la ciudadanía temas prioritarios del lema del año a través de acciones concretas, en territorio.

Durante el taller, que estuvo a cargo de Florencia Restelli y Emanuel Grassi, se abordaron aspectos clave sobre los hongos nativos, su identificación, funciones ecológicas, y potenciales usos comestibles y medicinales.

Interés estudiantil y aprendizaje en primera persona

La propuesta también despertó entusiasmo entre los jóvenes que participaron de la jornada. Sol Mereles, estudiante de la Escuela Normal Superior de Oberá, consideró que la experiencia fue muy interesante: “Siempre me interesaron los hongos, pero nunca me tomé el tiempo de conocerlos, hoy aprendí muchas cosas para poder diferenciarlos, saber cuáles se pueden comer y cuáles son peligrosos” comentó. “Siempre tuve la idea de que si tocaba un hongo podía ser tóxico, y hoy aprendí que no es así y que además tienen muchos beneficios que antes no conocía” agregó.

Su par Alexis Pedrozo, de la misma institución, también compartió su apreciación: “Participamos en la actividad recreativa y aprendimos bastante, más de lo que uno conoce habitualmente sobre los hongos, para qué sirven y cuál es su función”, reseñó.

La presencia de estudiantes le dio a la jornada un enfoque participativo y educativo, reafirmando el sentido transversal del lema del año y el compromiso con la formación ambiental desde edades tempranas.