Este martes, en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes, se concretó la firma de dos convenios interinstitucionales orientados a fortalecer la formación cívica de las juventudes misioneras. Se trató de los programas “Mi Primer Voto” y “Educar para Elegir”, impulsados en contexto de la Ley VI Nº 179 y en virtud del Acta Acuerdo Nº 1209/2025 del Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones.

Ambas iniciativas fueron desarrolladas junto al Tribunal Electoral, con el objetivo de acercar herramientas que promuevan la participación activa de adolescentes y jóvenes en el sistema democrático.

El programa “Mi Primer Voto” está dirigido a estudiantes de nivel secundario de establecimientos públicos y privados, mediante el trabajo articulado con el Ministerio de Educación, el Consejo General de Educación y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada. En tanto, “Educar para Elegir” se orienta a jóvenes fuera del sistema educativo formal, a través del Ministerio de Derechos Humanos.

Durante la apertura, el vicepresidente primero de la Legislatura, Martín Cesino, destacó la importancia de institucionalizar iniciativas como estas: “Es un día de fiesta para la democracia. Estamos presentando algo que ya venimos haciendo: el programa Mi Primer Voto. Los verdaderos protagonistas son los jóvenes. Misiones es una provincia joven, el 40 por ciento de su población tiene menos de 18 años”. Recordó, además, que desde la Cámara se impulsaron leyes como el boleto estudiantil gratuito, la educación disruptiva, la salud adolescente, y que Misiones fue la primera provincia en adherir y trabajar en la ley del voto joven.

“La apertura de la Legislatura cada año es también una oportunidad para pensar en por qué es tan importante la democracia. Compartir ese voto pensando en su familia, su escuela, su municipio y su país. Más allá de la firma del convenio, lo fundamental es que esto se replique en los establecimientos educativos para que los jóvenes de 16 a 18 años puedan ejercer de manera activa el derecho al voto”, sostuvo.

La secretaria del Tribunal Electoral, Gisela Hendrie, contextualizó la firma de los convenios. Agradeció a la Cámara por ser sede del acto y subrayó que el programa no se limita a la educación formal: “Queremos llegar a cada rincón de la provincia, también a las asociaciones, clubes y organizaciones. Esto es una construcción colectiva que involucra a todos los sectores, desde las escuelas hasta los hogares”.

Hendrie explicó que, si bien el tribunal venía realizando capacitaciones informales a pedido de escuelas y del SPEPM, se tomó la decisión de institucionalizar la experiencia y aprobar un programa de capacitación estandarizado: “El derecho político de elegir y ser elegido desde los 16 años se incorporó en 2013 con la modificación de la ley electoral. El programa diseñado por el Tribunal es dinámico, incluye juegos y busca ser replicado en toda la provincia”.

El ministro de Educación, Ramiro Aranda, remarcó que “este programa es importante porque estamos defendiendo un derecho”. En el marco de la semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, invitó a reflexionar sobre los avances logrados desde el retorno de la democracia: “Lo que antes se reclamaba hoy lo tenemos, y por eso hay que defenderlo. El voto desde los 16 es optativo, pero no menos válido. Enseñar a votar no estaba en agenda antes. Como docente siempre insistí en que no solo hay que saber cómo se vota, sino también qué se vota”.

Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, señaló que el voto es un derecho humano de primera generación: “Si no sabemos ejercerlo, si no entendemos por qué tenemos la vida democrática que tenemos, como país no nos va a ir tan bien como necesitamos”. Valoró el trabajo en equipo de los organismos y subrayó que el programa busca llegar también a organizaciones sociales y barriales: “Que se pueda hablar en casa. La política es la herramienta que tenemos para transformar”.

El presidente del Tribunal Electoral, Cristian Marcelo Benítez, celebró la formalización del convenio y reafirmó el compromiso del organismo con la formación cívica: “Este acuerdo está destinado a toda la ciudadanía, en especial a los jóvenes que están dentro y fuera del sistema educativo. Desde el Tribunal pensamos una planificación amplia con herramientas que ahora están disponibles para que todas las partes las utilicen en sus respectivos ámbitos”.

Benítez resaltó la importancia de enfocarse en quienes tendrán su primera experiencia con el sufragio: “Este es un compromiso asumido de manera conjunta, en cooperación con otros organismos. No solo buscamos aprendizaje, también queremos contribuir al fortalecimiento de la democracia en nuestra sociedad misionera”.

Acompañaron la rúbrica la diputada Astrid Baetke, otros legisladores provinciales, autoridades de los Poderes del Estado, la comunidad educativa, estudiantes secundarios y otras personas interesadas en la temática.