La Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes de la provincia iniciará la ronda de reuniones con los responsables de ministerios y organismos, quienes explicarán la planificación y el destino de los fondos previstos para el ejercicio financiero 2026.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Suzel Vaider, explicó que el inicio del tratamiento del proyecto constituye una instancia clave porque «certifica el contrato social que el gobierno provincial mantiene con todos los misioneros». Señaló que la exposición de la propuesta financiera del Ejecutivo permite transparentar el direccionamiento de los recursos, demostrando un profundo conocimiento de las necesidades de la población.

Afirmó además que el análisis del presupuesto otorga previsibilidad a la gestión, ya que brinda a ministros y responsables de organismos la certeza de los recursos disponibles para el desarrollo de sus funciones. Según indicó, este proceso fortalece la confianza ciudadana en un sistema político que decide, establece un rumbo y da continuidad a políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Vaider remarcó que el presupuesto constituye «el corazón del sistema político», porque convierte en hechos las ideas y propuestas recabadas del diálogo con la sociedad misionera. Precisó que cerca del 70% de los fondos proyectados se destinarán a la función social, con más de la mitad orientada a salud y educación, y alrededor de un 10% a la asistencia directa de los sectores más vulnerables. También señaló que se prevén reajustes para la obra pública, con el objetivo de atender demandas de infraestructura y dinamizar la economía provincial.

En este sentido, subrayó que la decisión política reflejada en los números ratifica el rumbo sostenido por el Frente Renovador de la Concordia, que mantiene su orientación de acompañamiento social y previsibilidad, aún en un escenario nacional de inestabilidad y ausencia de presupuesto.

Al anticipar el trabajo de la comisión, explicó que serán cuatro semanas de reuniones y que en la primera se recibirá, el próximo lunes 25, a los titulares de la Secretaría de Energía, Electricidad de Misiones, la Dirección General de Arquitectura, el Ministerio del Agro y la Producción, la Secretaría de Agricultura Familiar y el Ministerio de Deportes. Y el martes 26 asistirán el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social.

Finalmente, la legisladora contrastó la situación provincial con la que se vive en el país: “A nivel nacional no tenemos presupuesto hace dos años, lo que genera incertidumbre y paraliza la obra pública; mientras que en Misiones, en cambio, se decide y siempre que se decide uno puede estar de acuerdo o no, pero se sabe cuál es el rumbo”.