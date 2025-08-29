La Cámara de Representantes de Misiones aprobó por unanimidad la aceptación de la renuncia del legislador Pedro Puerta, hijo del exgobernador Federico Ramón Puerta. Aunque la dimisión había sido presentada en julio, su aprobación formal se produjo en la sesión ordinaria de este jueves, cerrando así un capítulo marcado por el impacto del caso Kiczka.

Renuncia presentada en julio, aprobada ahora

Pedro Puerta había presentado su dimisión el 4 de julio de 2025. Tras recibir dictamen favorable de la comisión correspondiente, la Cámara resolvió aceptarla en la sesión de este jueves, ratificando su salida definitiva del cargo.

Reemplazo en la Legislatura

En reemplazo de Puerta asumirá Juan Ahumada, dirigente del partido Activar y oriundo de Apóstoles, quien continuará con las funciones legislativas en la Cámara de Representantes.

Contexto del escándalo

La salida de Pedro Puerta se enmarca en el escándalo que involucró a su exaliado Germán Kiczka, condenado a 14 años de prisión por abuso de menores. La situación había generado tensiones internas dentro del partido y afectado el respaldo político de Puerta, quien llevaba más de nueve meses sin actividad en el recinto.

Consecuencias políticas

La aceptación formal de la renuncia pone fin a la etapa de Puerta en la Legislatura y refleja el impacto de los escándalos judiciales en la política provincial. El caso Kiczka sigue siendo un punto de atención dentro de la oposición en Misiones, dejando secuelas en la estructura del partido Activar y en la percepción pública de sus referentes.