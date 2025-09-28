En un trabajo en conjunto con el Gobierno de la provincia de Misiones, la Subsecretaría de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación (SEDII) inauguró un nuevo Silicon Maker School (SMS) en la ciudad de Posadas, con sede en el NENI N° 2036 y la Escuela N° 504. Este espacio disruptivo beneficiará a 430 estudiantes de Nivel Inicial y Primario, que ahora contarán con un entorno de aprendizaje creativo y colaborativo basado en la metodología STEAM.

La jornada de inauguración incluyó una capacitación «in situ» para docentes de la zona, quienes participaron de un proceso de sensibilización bajo el lema «Aprender en clave de futuro». El encuentro invitó a repensar el rol docente desde el ser, el hacer y el conocer, destacando el valor de la emoción, la práctica y el conocimiento como motores de innovación en las aulas.

Con esta apertura, ya son ocho los SMS en funcionamiento en la provincia, reafirmando el compromiso del gobierno de Misiones con una educación inclusiva, actual y conectada con las demandas del futuro. Las sedes mencionadas son: NENI N° 2040 de San Pedro, NENI N° 2056 en la Escuela N° 728 de Jardín América, NENI N° 2067 de Concepción de la Sierra, NENI N° 2020 y Escuela Nº 603 San Javier, NENI N° 2048 San Vicente, NENI N° 2036 junto a la Escuela N° 504 de Posadas, además del Instituto Santa María y el Instituto Madre de la Misericordia, ambos en la capital provincial.

El evento contó con el acompañamiento del vicegobernador de la Provincia de Misiones, Lucas Romero Spinelli; el Ministro de Educación, Ramiro Aranda, la Presidente del Consejo General de Educación; Daniela López; la Subsecretaria de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación, Sol Marín; junto a demás funcionarios del sistema educativo de Misiones.

En Misiones, la innovación es el camino elegido para garantizar una educación transformadora, creativa y con sentido para fortalecer el trabajo de docentes comprometidos con brindar experiencias de calidad a las infancias misioneras. Todo este proceso se desarrolla sobre una base sólida: políticas públicas aprobadas por la Cámara de Representantes que dan marco legal y proyección a estas transformaciones.