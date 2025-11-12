La inflación de octubre se aceleró al 2,3% desde el 2,1% de septiembre y acumula un incremento de 24,8% entre los primeros diez meses de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Entre los rubros que más aumentaron en el décimo mes del año, se destacaron Transporte (+3,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+2,8%).

Se trató del incremento mensual de precios más alto desde abril, cuando el índice de precios alcanzó el 2,8%. La variación interanual alcanzó el 31,3%, marcando su valor más bajo desde al menos mediados de 2018.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (+2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (+2,6%) e IPC núcleo (+2,2%).

Ampliaremos.