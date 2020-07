Miguel Ángel Acuña es profesor en Ciencias Jurídicas. Pero a lo largo de su vida también ha sido vendedor de botellas, huesos y cartón, quinielero, vidriero, empleado de una rectificadora y fletero. Y no queda ahí la cosa. Fue director de Tránsito de Posadas, Director General de Transporte de la misma comuna y secretario y concejal capitalino. Hoy es Subsecretario de Economía Social y Familiar del Ministerio de Coordinación de Gabinete y trabaja nada más ni nada menos que en la Casa de Gobierno, a pasos de la oficina del Ministro Víctor Kreimer y en la misma manzana que la del Gobernador, Oscar Herrera Ahuad. Podría jactarse, pero no lo hace. “Los cargos públicos pasan, la vida sigue”, es su frase de cabecera. Esta es una breve síntesis de su historia.

“Soy de Colonia Londero, municipio de El Soberbio, pero mi familia vino a Posadas cuando era chico. Mis orígenes son humildes. Todo me costó sacrificio. Estudié con mucho esfuerzo. Cuando terminé el secundario, quise ser profesor y el Instituto Montoya me dio esa posibilidad, fue mi ventana al mundo”, relata este hombre próximo a cumplir 56 años.

Y sostiene: “Siempre transmito que el camino de la lucha, del esfuerzo y del estudio, tiene sus resultados. Anhelé ser parte activa de la sociedad, con esmero y dedicación. Por eso, incursioné en la política, que no es un ámbito fácil, hay que involucrarse”.

Acuña participó en todos los comicios que se hicieron desde mediados de los 80. “Desde el 87, trabajé en todas las elecciones, en diferentes equipos, claro está. Y a lo largo de ese tránsito conocí gente muy valiosa, como Alejandro Fabián Pajón, Arnaldo Pastor Valdovinos, Diego Sartori, Jorge Lozina, Noly Rojas, Jorge Brignole, Claudio Wipplinger”.

“En 2008, me sumé al equipo de Claudio Wipplinger, con el que llegué al Concejo Deliberante, como secretario primero y concejal después y hoy como al cargo de subsecretario en el Ministerio de Coordinación”, indica.

Claro que no todo ha sido color de rosas. La arena política tiene sus complicaciones. “En el Concejo me echaron del puesto de secretario, por un enfrentamiento político en el que quedé en el medio. Tuvieron que juntar los votos para desplazarme, porque no había hecho nada. Por eso cuando volví como concejal electo, regresaba a mi casa. Con muchos colegas ediles incluso entablamos una gran amistad. Es decir, la relación excedía el contacto laboral. Trabajé muy cómodo allí”, comenta

“Con los fletes aprendí los códigos de la calle. Cuando venís de ahí aprendés a establecer contactos con la vida real. Eso me ayudó mucho. Al concejal, el vecino lo encuentra rápido, está a mano y siempre respondí a eso. Voy de frente, si puedo ayudar, lo hago y si no puedo, te digo”, asegura y aclara: “No dejo de buscar nunca posibles soluciones”.

Sobre el presente, Acuña explica: “Soy el funcionario más cercano al Ministro. Un todoterreno. Tratamos de andar mucho por la provincia, de poner siempre a disposición de los otros ministerios y de los intendentes la gestión que podamos realizar”.

“La cartera nuestra es la que coordina con los demás ministerios. Es muy particular su trabajo”, completa.

Y remata: “Estoy muy cómodo trabajando con la Renovación. Honré la confianza de Claudio, de Víctor y de los demás compañeros del equipo siempre. Fui el único concejal de Trabajo y Progreso que asumió y terminó el mandato entregando la banca al espacio político. Y hoy estamos todos juntos en este desafío”.

Se despide y mira el celular. Recibe cientos de mensajes por día. Demandas de los sectores vulnerables, a los que conoce bien, porque siempre estuvo codo a codo con ellos.