Matías Ezequiel Báez (18) nunca se preguntó “por qué a mí”. Dice que es lo le tocó y que lo asimiló apenas tuvo conciencia. “Me dicen ‘cuando hables con Dios, decile que te sane’. Y yo cuando hablo con Dios prefiero decirle gracias”. Toda una declaración de principios de este joven que nació con cuadriparesia espástica, que provoca disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta a los cuatro miembros. Eso no le impidió terminar el primario y ahora está muy cerca de hacer lo mismo con la secundaria. “Tengo dos objetivos inmediatos, sobrevivir a esta pandemia y seguir estudiando, probablemente producción audiovisual”, confió el alumno de quinto año de Humanidades del Instituto Madre de la Misericordia. Esta es su historia.

“Tengo afectado los miembros inferiores. No tengo motricidad fina. Nací con este problema. Soy sietemesino. Esos dos meses que faltaron de gestación estuve internado en incubadora y a medida que fui creciendo tenía las piernas muy rígidas. Ni siquiera podía sentarme en una silla”, detalló el muchacho, quien recordó que “mi infancia fue relacionarme mucho con doctores y otros profesionales, operaciones, post operaciones y entrenamiento”.

“La primaria fue complicada. Viajaba dos o tres veces a Buenos Aires para tratarme allá, en el Instituto Fleni. No me relacionaba mucho con los chicos de mi edad. Hice terapia, kinesiología, terapia ocupacional. Mis padres y los médicos, eso era mi entorno”, completó, pero sin un atisbo de bronca.

Lo que para muchos era un objetivo cercano y simple de realizar, a Matías le demandaba gran esfuerzo. “Esperaba poder avanzar y llegar a desarrollarme bien para lograr un grado de independencia. Desenvolverme yo solo. Tener autonomía para hacer las cosas”, indicó.

“Nunca hubo margen para la resignación. Esto fue desde el momento cero de mi vida. Hay mucha gente que está peor. Yo estoy alegre con mi vida. Esto fue lo que me tocó y lo asumí. Hago lo mejor que puedo”, aseguró el joven, quien destacó el rol crucial de su familia: papá Carlos Alfredo Báez, mamá Hermelinda Laura Vogel y hermana (seis años mayor) María Romina. “Gracias a ellos hice todo”, repitió.

“Siempre trato de ser uno más en los grupos de la escuela. Nunca me peleé con nadie. Dentro de mis posibilidades, atravesé la primaria normalmente. Estuve en el Instituto José Manuel de Estrada entre 2007 y 2018. Ahí me cambié, porque ese colegio no tenía la orientación en Humanidades, que es la que yo quería”, contó.

Matías potenció su capacidad deportiva cuando llegó al Madre de la Misericordia, cuando conoció al profesor de Educación Física José Valenzuela. “Me sacó las vendas y me hizo ver que tenía otras posibilidades. De lo que hicimos, él es el gran responsable”, admitió y detalló que con incentivo del docente entrenó de cara a participar en competencias de running y también en charlas. “Participé de la Carrera por la Paz y en otra prueba organizada por el Instituto de Cardiología. Además, en la Campaña contra el Cáncer Infantil”, comentó.

El profe también dio su mirada sobre la historia. “A veces los profes tenemos ciertos desafíos, objetivos personales. El caso de Matías fue uno de ellos. Él venía con un gran apoyo familiar y médico. Tiene su rutina de actividad física. Lo que hice fue sugerirle si quería participar en uno de los eventos inclusivos. La distancia era corta. Le gustó y siguió entrenando. La idea es que la actividad le permita desarrollarse”, agregó Valenzuela.

Para el docente, “nuestra sociedad está dando un giro en la mirada acerca de la discapacidad. Pero más tienen que potenciarlo los profesionales”.

“En la Semana de la Inclusión, él dio una clase a estudiantes del primario. Habló de cómo él buscaba incluirse en la sociedad y también lo que faltaba desde la sociedad para incluirlo”, recordó el profe.

Y siguió Matías: “En ese espacio les brindé datos, los incentivé a no tener miedo. La sociedad tiene miedo a lo que no conoce”.

“Pierdan el miedo, pregunten, les pedí. El que pregunta es ignorante por un minuto, el que no lo hace es ignorante toda su vida. Sin miedo, irán floreciendo nuevos proyectos”, aseguró. Otra declaración de principios.

“Si puedo, soy un comunicador para contar problemáticas que no salen en los medios. Difundirlo con el mayor respeto posible. Les pido que sean curiosos, que se acerquen a los chicos con dificultades. El otro que está al lado mío es un ser humano, no es una máquina. Posadas es una ciudad hermosa, se pueden hacer muchas cosas”, dijo el joven, siempre optimista.

Entre gimnasio y kinesiología, hace 8 o 9 horas semanales. Ahora quiere sumar natación. “Hay que hacer deportes, ser activos”, insistió

Terminar quinto pese a la pandemia y seguir avanzando, las metas del joven, quien antes de despedirse hizo una lista de personas a las que también le gustaría agradecer: los doctores Gabriel Galeano, Eduardo Samara y Eduardo Segal, las kinesiólogas Pelusa Nosiglia, Patricia Medina y Alejandra Comella; las terapitas ocupacionales Carolina Alchuron y Sandra Boyesuk; las psicopedagogas Gabriela Fernández, Rocío Sanabria y Mabel Klimchuk y los profes Nahuel Yensen, Marcela Duarte y Guido Cáceres.